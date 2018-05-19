زمان امتحانات ۲۶ و ۲۷ خرداد دانشگاه زنجان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه زنجان، به دلیل تلاقی برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با تعطیلات عید سعید فطر مقرر شد، امتحان روز شنبه ۲۶ خرداد ۹۷ به روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ و امتحان روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷ به روز یکشنبه ۲۰خرداد ۹۷ عینا با حفظ ساعت و برنامه ارائه شده انتقال می یابد.