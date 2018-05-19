  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

به دلیل تقارن با عید فطر؛

زمان امتحانات ۲۶ و ۲۷ خرداد دانشگاه زنجان تغییر کرد

زمان امتحانات ۲۶ و ۲۷ خرداد دانشگاه زنجان تغییر کرد

تاریخ امتحانات دانشگاه زنجان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روزهای ۲۶ و ۲۷ خردادماه به دلیل تقارن با عید فطر به روزهای دیگر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه زنجان، به دلیل تلاقی برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با تعطیلات عید سعید فطر مقرر شد، امتحان روز شنبه ۲۶ خرداد ۹۷ به روز شنبه  ۱۹ خرداد ۹۷ و امتحان روز یکشنبه  ۲۷ خرداد ۹۷ به روز یکشنبه  ۲۰خرداد ۹۷ عینا با حفظ ساعت و برنامه ارائه شده انتقال می یابد.

کد مطلب 4300552
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها