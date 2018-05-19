۲۴ جشن گلریزان در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بنی هاشمی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: فلسفه تقارن جشن های گلریزان با ایام مبارک رمضان به این دلیل است که در این ماه دل های مردم نرم می شود و رحم و عطوفت به هم نوع نیز افزایش می یابد.

وی با اشاره به بخشی از فعالیت های ستاد دیه استان اظهارداشت: از زمان آغاز بکار این ستاد در استان تاکنون چهار هزار و ۸۱۵ نفر توسط ستاد دیه آزاد و به کانون گرم خانواده خود بازگشته اند.

بنی هاشمی گفت: همچنین ۳۰۱ نفر در سال ۹۶ توسط ستاد مردمی دیه آذربایجان غربی آزاد سازی شدند که برای انجام این امر ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه لازم بود که ۳۷ درصد این رقم را شاکیان رضایت دادند.

وی افزود: از این تعداد محکومین آزاد شده ۲۹۲نفر مرد و۹نفر نیز زن بودند که ۱۷ نفر افراد آزاد شده دارای جرائم غیر عمد، محکوم به پرداخت دیه، ۲۴۳نفر جرائم مالی،۴۰ نفر پرداخت مهریه و دونفر نیزبه پرداخت نفقه محکوم شده بودند که با فعالیت این ستاد مردمی از زندان آزاد شدند.

نائب رئیس ستاد مردمی دیه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۹۲ زندانی واجد شرایط در استان وجود دارد خاطرنشان کرد: برای آزادسازی این زندانیان ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه نیاز داریم.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد ۳۹۹ زندانی به خاطر مشکل مالی غیرکلاهبرداری، ۴۹ نفر به خاطر مهریه، ۲۷ زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و ۱۷ نفر دیگر به خاطر عجز از پرداخت نفقه در زندان‌های آذربایجان غربی هستند.

بنی هاشمی از برگزاری ۲۴ جشن گلریزان طی ماه رمضان امسال خبر داد و افزود: در سال ۹۶ با برگزاری جشن های گلریزان در سطح استان ۷۳۵ میلیون تومان نقدا جمع آوری شد که امیدواریم امسال بخش قابل توجهی از بودجه موردنیاز برای آزادسازی زندانیان دیه فرهم شود.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی با اشاره به لزوم همکاری بیشتر مردم با ستاد مردمی دیه و آزادسازی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد تاکید کرد: با افزایش طول مدت محکومیت برای زندانیان جرائم غیر عمد، آسیب های اجتماعی زیادی برای خانواده وی به دنبال دارد.

بنی هاشمی تاکید کرد: ستاد مردمی دیه آذربایجان غربی هیچ نگاهی به قومیت، زبان و طبقه اجتماعی فرد ندارد و صرفا بر روی جرائم غیرعمد و زندانیان واجد شرایط ستاد تمرکز می کنیم.