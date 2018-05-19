۱۰ نامزد احتمالی پست نخست وزیری عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله فارین پالیسی در مطلبی از ۱۰ نفر به عنوان افرادی که برای پست نخست وزیری عراق با یکدیگر رقابت خواهند کرد، پرده برداشته است.

این رسانه آمریکایی می نویسد: حیدر العبادی در صدر نامزدهای تشکیل کابینه عراق قرار دارد هر چند که ائتلاف تحت رهبری وی در جایگاه سوم نتایج انتخاباتی که ۱۲ ماه مه برگزار شد، قرار دارد. العبادی ۶۶ ساله مهندس برق و فارغ التحصیل انگلیس و از خانواده معروفی است. وی که در سال ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق شد سیاست حسن نیت در قبال همسایگان عراق از جمله ترکیه را برگزید.

فارین پالیسی نوشت: «علی دوای لازم» ۵۳ ساله استاندار استان فقیر میسان در جنوب عراق از سال ۲۰۰۹ است. گفته می شود که وی نامزد مقتدا صدر برای تصدی پست نخست وزیری است. وی مورد حمایت فهرست صدر نشین انتخابات عراق است و مقتدا وی را ترجیح می دهد. دوای شخصیتی محبوب و شفاف نزد مردم است در حالی که اکثر سیاستمداران در خودروهای رو باز جابجا می شوند وی در خیابان های شهر العماره مرکز استان میسان حرکت می کند و در کنار کارگران ساختمانی عرق می ریزد.

نفر بعدی هادی العامری ۶۳ ساله از استان دیالی است که فهرست تحت رهبری وی دوم شده است. وی از سردار جنگ به سیاست گراییده و سپس مجددا به عنوان سردار جنگ ظاهر شده و در ادامه در مسیر سیاسی گام برداشته است. کارشناسان بر این باورند که وی فرصت نخست وزیری را دارد اما ترجیح می دهد که در سایه بماند و یکی از افرادش را برای پست نخست وزیری معرفی کند.

علی عبدالامیر علاوی ۷۰ ساله از بغداد از دیگر افرادی است که از وی به عنوان نامزد برای تصدی پست نخست وزیری عراق نام می برند. وی نامزد مورد نظر نخبگان وابسته به غرب هستند و فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است.

فارین پالیسی می نویسد: نوری المالکی از رهبران حزب الدعوه از دیگر افراد است. وی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بوده است و کشور عراق در دوره زمامداری وی از نظر معیشتی و زیر ساختی بهبود داشته است. فهرست وی در جایگاه چهارم نتایج قرار گرفت است.

صالح الحسناوی ۵۸ ساله وزیر بهداشت سابق از دیگر نامزدهای احتمالی از جریان صدر است که زاده کربلا و فردی تکنوکرات و مستقل است.

عادل عبدالمهدی ۷۶ ساله نیز از دیگر اسامی است که نامش برای تصدی نخست وزیری مطرح است و مورد حمایت ایرانی ها و آمریکایی هاست.

ایاد علاوی ۷۴ ساله از دیگر افراد است که نامش مطرح است و فهرستش ۲۲ کرسی یعنی خیلی کمتر از انتخابات قبلی را به دست آورده است.

طارق نجم ۷۲ ساله زاده استان ذیقار و از حزب الدعوه از دیگر نامزدها به شمار می رود. وی رئیس دفتر مالکی بوده و نامش به عنوان جانشین مالکی در سال ۲۰۱۴ مطرح شده بود.

ضیاء الاسدی ۴۹ ساله از استان بصره و وابسته به جریان صدر که انگلیسی را به خوبی می داند از دیگر نامزدهایی است که نامش مطرح است و نقش پلی را میان طبقه فقیر در جریان صدر و رسانه ها را ایفا کرده است.