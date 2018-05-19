به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی ظهر شنبه در شورای معادن لرستان با اشاره به اینکه در حوزه برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی با تخلفات بخش معدن و معدن کاری در استان خوب کار کرده ایم، اظهار داشت: دادستان خرم آباد شب و روز و جلوتر از همه تخلفات بخش های مختلف را شخصا رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه در مرکز استان شعبه ۲ تعیین نظر را داریم که تمامی دعاوی کیفری و حقوقی علیه دولت و انفال به آن ارجاع می شود، تصریح کرد: دستور هم صادر شده که دادستان ها در این موارد از جمله تخلفات معدن در مرحله دادرسی ورود کنند و در مرحله دادگاه نیز روسای دادگستری ها ورود می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بر فعالیت های بخش معدن در استان افزود: برداشت از معادن بیش از توناژ ثبت شده در اسناد و پروانه بهره برداری آنها است، از همه بدتر معادن استان به افرادی واگذار شده اند که در این حوزه تخصصی ندارند و افراد فنی نیستند، هرکسی آمده وارد این قضیه شده است.

شاکرمی با اشاره به تخریب های صورت گرفته در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست در جریان فعالیت معادن استان ادامه داد: شعب ویژه ای در شهرستان ها برای بررسی تخلفات بخش معدن ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان های چگنی و الیگودرز بیشترین اختلاف در بخش معدن وجود دارد که خود رئیس دادگستری و دادستان مسائل این بخش را بررسی می کنند، تصریح کرد: باید در این موارد پیشگیری و پیش دستی کنیم بعد به مقابله و درمان بپردازیم.