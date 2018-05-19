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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

معاون دادگستری لرستان:

شعب ویژه دادرسی تخلفات حوزه معدن تشکیل می‌شود

شعب ویژه دادرسی تخلفات حوزه معدن تشکیل می‌شود

خرم‌آباد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از تشکیل شعب ویژه دادرسی تخلفات حوزه معدن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی ظهر شنبه در شورای معادن لرستان با اشاره به اینکه در حوزه برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی با تخلفات بخش معدن و معدن کاری در استان خوب کار کرده ایم، اظهار داشت: دادستان خرم آباد شب و روز و جلوتر از همه تخلفات بخش های مختلف را شخصا رسیدگی می کند.

وی با بیان اینکه در مرکز استان شعبه ۲ تعیین نظر را داریم که تمامی دعاوی کیفری و حقوقی علیه دولت و انفال به آن ارجاع می شود، تصریح کرد: دستور هم صادر شده که دادستان ها در این موارد از جمله تخلفات معدن در مرحله دادرسی ورود کنند و در مرحله دادگاه نیز روسای دادگستری ها ورود می کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بر فعالیت های بخش معدن در استان افزود: برداشت از معادن بیش از توناژ ثبت شده در اسناد و پروانه بهره برداری آنها است، از همه بدتر معادن استان به افرادی واگذار شده اند که در این حوزه تخصصی ندارند و افراد فنی نیستند، هرکسی آمده وارد این قضیه شده است.

شاکرمی با اشاره به تخریب های صورت گرفته در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست در جریان فعالیت معادن استان ادامه داد: شعب ویژه ای در شهرستان ها برای بررسی تخلفات بخش معدن ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان های چگنی و الیگودرز بیشترین اختلاف در بخش معدن وجود دارد که خود رئیس دادگستری و دادستان مسائل این بخش را بررسی می کنند، تصریح کرد: باید در این موارد پیشگیری و پیش دستی کنیم بعد به مقابله و درمان بپردازیم.

کد مطلب 4300570

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