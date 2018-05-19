انتظار جوانان۵ساله شد؛ گزارش عملکرد دولت درجوانگرایی راارائه دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح نامه سید فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و اهدای دعای خیر

همان گونه که مستحضرید یکی از مطالبات همیشگی نسل جوان جامعه، مطالبه مشارکت جویانه در سازوکار اجرایی و مدیریتی کشور است. بدنه اصلی حامی دولت تدبیر و امید نیز همین جوانانی بوده و هستند که با حضور پرشور و شعور خود در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال گذشته، با خلق حماسه ای ماندگار بار دیگر بر تداوم خدمت دولت تدبیر و امید تاکید کردند. البته این حضور حماسه آفرین جوانان ، سابقه‌ای به قدمت تاریخ ۴۰ ساله انقلاب مردمی ایران دارد و دوست و دشمن معترفند که اگر مشارکت جوانان این سرزمین نبود، دستاوردهای کنونی هرگز قابل تصور نبود.

انتظار آن بود که جناب‌عالی با هدف تحقق شعارهای انتخاباتی و افزایش امید اجتماعی و در جهت تدبیر بهینه امور، دولتی چابک، پرانرژی و با میانگین سنی جوان‌تر را به مجلس معرفی فرمایید؛ اما آنچه مشاهده شد، میانگین سنی بالای کابینه معرفی شده به مجلس بود که به هر روی مجلس به تصمیم جنابعالی در معرفی کابینه احترام گذاشت و بدنه جوان جامعه باز هم به امید حضور جوانان در سطوح میانی مدیریت دولت، به انتظار نشست و اکنون این انتظار یک ساله و بلکه ۵ ساله شده است!

اکنون که یک سال از پیروزی مجدد جنابعالی در رقابت‌های انتخاباتی می‌گذرد وقت آن است که میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی در زمینه به کارگیری توان و اندیشه جوانان به صورت شفاف بیان شود. از جنابعالی درخواست دارم تا به وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌های اجرایی دستور فرمایید گزارش عملکرد خود را در زمینه جوان‌گرایی سطوح مدیریتی به استحضار مردم شریف ایران برسانند. ضمن اینکه شایسته است واحد سازمانی مشخص در دولت جهت پی‌گیری موضوع ماموریت یابد تا با اخذ گزارش دستگاه‌ها و انتشار آن، عنداللزوم اقدامات اصلاحی را نیز در سطح دولت پیگیری نماید.

امید است با بذل توجه به اهمیت و ضرورت مشارکت جوانان در عرصه مدیریت کشور (به ویژه در شرایط خطیر کنونی) و با جلب اعتماد این نسل به عنوان مهم‌ترین سرمایه انسانی کشور، بستر ارتقا و بهبود سرمایه اجتماعی کشور را فراهم ساخته و از این طریق کشور را در مقابل زیاده طلبی و زورگویی بدخواهان بیمه فرمایید.