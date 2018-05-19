سال ۵۹ چه کسانی به سفارت جمهوری اسلامی ایران حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، «گزارش یک گروگان‌گیری» تولیدشده در دفتر نمایندگی صداوسیما در لندن بازخوانی یک رخداد مهم تاریخی است. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ گروهی متشکل از ۶ فرد مسلح که خود را از اعضای سازمان سیاسی خلق عرب معرفی می‌کردند به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حمله کردند و ۱۷ کارمند سفارت، ۸ مراجعه‌کننده و یک پلیس دیپلماتیک را به گروگان گرفتند.

این گروگان‌گیری که ۶ روز به طول انجامید درنهایت با دخالت نیروهای ویژه بریتانیا (اس. آ. اس) با کشته شدن ۵ نفر و دستگیری یک نفر از اشغالگران و آزادی ۲۶ گروگان به پایان رسید.

مستند «گزارش یک گروگان‌گیری» علاوه بر استفاده از صحنه‌های بازسازی‌شده از حمله به سفارت ایران در لندن در گفتگو با غلامعلی افروز کاردار وقت سفارت ایران در لندن، مصطفی کرکوتی خبرنگار روزنامه لبنانی السفیر، علی عزتی رایزن فرهنگی وقت ایران در انگلیس، سیم هریس خبرنگار شبکه بی‌بی‌سی و همچنین ترور لاک نگهبان وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران که همگی به گروگان گرفته‌شده بودند و همچنین مکس ورنون مسئول مذاکره‌کننده با گروگان گیرها و... به مشروح این حادثه تروریستی پرداخته است.