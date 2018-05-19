به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله عبدالملکی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ باید ۱۴۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شود گفت: این در حالی است که اعتبار اشتغالزایی این نهاد از محل منابع بانکی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۳ درصد کاهشیافته است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار اشتغالزایی مددجویان از محل منابع قرضالحسنه بانکهای عامل از ۲۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۴۰۰ میلیارد تومان کاهشیافته است افزود: همچنین امسال ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار از صندوق قرضالحسنه امداد ولایت به اشتغال مددجویان اختصاص دادهشده است.
عبدالملکی درباره جبران کسری اعتبار اشتغالزایی مددجویان در سال جاری توضیح داد: طبق قانون ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ده هزار اختصاصیافته است که کمیته امداد در حال رایزنی با فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامهوبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین سهم مددجویان کمیته امداد از این مبلغ است.
وی با اشاره به اذعان دستگاههای متولی اشتغال به موفقیتهای چشمگیر کمیته امداد در زمینهٔ اشتغالزایی و انتخاب این نهاد بهعنوان دستگاه برتر در ایجاد اشتغال در استانها، ابراز امیدواری کرد که سهم مددجویان کمیته امداد از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ قرضالحسنه (شش درصد) بهزودی با نرخ قرضالحسنه (شش درصد) در اختیار مددجویان این نهاد قرار بگیرد.
عبدالملکی با اعلام اینکه برنامه راهبردی و عملیاتی جدید کمیته امداد در زمینهٔ اشتغال مددجویان در سهماهه نخست امسال بهصورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه بهطور سرا سری اجرا میشود گفت: تمرکز این برنامه بر اصلاح فرایند مشاوره شغلی، نظارت و ارتقای کیفی طرحهای اشتغال باهدف افزایش سودآوری و پایداری مشاغل ایجادشده است.
معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد توجه به مشاغل نوین و بازار محور را یکی دیگر از راهکارهای این نهاد در سال جاری اعلام کرد و افزود: طرحهای اشتغالزایی دانشبنیان در تعامل با دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری اجرا خواهد شد.
وی یکی از تفاوتهای کمیته امداد با سایر دستگاههای پرداختکننده تسهیلات اشتغال را مشاوره و نظارت مداوم این نهاد بر طرحها دانست و گفت: امسال ۱.۵میلیون بازدید فنی و تخصصی از طرحهای اشتغالزایی مددجویان در برنامه کاری این نهاد پیشبینیشده است.
عبدالملکی بابیان اینکه طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد نسبت به سایر دستگاه پایداری بیشتری دارد توضیح داد: این نهاد علاوه بردادن مشاوره شغلی به مددجو پیش از اجرای طرح، در زمان اجرای نیز بهطور دائم بر طرح نظارت دارد و در صورت نیاز مشاوره به مددجو ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای نوین در دنیا مربوط به بازاریابی و تأمین مالی جمعی است گفت: بر این اساس یکی از برنامههای کمیته امداد در سال جدید حرکت به سمت تأمین مالی جمعی در قالب ایجاد زنجیرههای کامل با مالکیت مستقل هر واحد شغلی است.
عبدالملکی ادامه داد: درواقع این نهاد با هدایت مشاغل خرد و کوچک به این سمت، تصمیم دارد ریسک اجرای این طرحها را با ایجاد زنجیره کامل ارزش اعم از تأمین مواد اولیه، تولید، خدمات، بازاریابی و فروش و حمایت از نوآوری و تجاریسازی محصولات دانشبنیان کاهش دهد و مددجویان مجری طرحهای پراکنده را به کارآفرین تبدیل کند.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، وی با اعلام اینکه برنامههای آموزشی کمیته امداد برای مددجویان، ناظران و کارشناسان اشتغال در سال ۹۷ متحول شده است گفت: برای ارتقای عملکرد کارشناسان فنی اشتغال که مسئولیت مشاوره شغلی و نظارت را همزمان بر عهدهدارند باهدف اثربخشی بیشتر نظارتها و مشاورههای فنی، آموزشهای مجازی در نظر گرفتهشده است.
معاون خودکفایی و اشتغالکمیته امداد با تأکید بر اینکه تمرکز کمیته امداد در سال جاری افزایش کیفیت مشاغل ایجادشده است افزود: همچنین آموزش مددجویان با رویکرد اشتغالِ مبتنی بر تولید خواهد بود که برای این امر برنامههای جدید تدوینشده است.
وی با اعلام اینکه دفاتر استانی ازاینپس برای استفاده از ظرفیتهای منطقهای درزمینهٔ اشتغالزایی مددجویان آزادی عمل بیشتری خواهند داشت گفت: امسال با کاهش چشمگیر ضوابط، بخشنامهها و دستورالعملهای دست و پاگیر، ضمن رفع موانع نوآوری و خلاقیت در دفاتر استانی از هیئتهای اندیشهورز کشوری و استانی باهدف هم سو شدن طرحهای اشتغال با ظرفیتهای منطقهای حمایت خواهد شد.
عبدالملکی از زمینهسازی اجرای نظام خیران اشتغال بهطور آزمایشی در برخی از استانها خبر داد و افزود: این طرح با توجه به ظرفیت مالی، صنفی، آموزشی، مهارتی و حمایتی خیران برای اشتغالزایی مددجویان اجرا میشود. البته در این زمینه کمیته امداد تصمیم به تصدیگری ندارد بلکه زمینه را برای حضور خیران اشتغال فراهم و بر آن نظارت میکند.
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