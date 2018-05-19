مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی تمدید شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنا به درخواست های مکرر متقاضیان سردفتری اسناد رسمی، مهلت ثبت نام درآزمون مذکور تا پایان روز دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ تمدید شد.

براساس آگهی منتشر شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه، زمان ثبت نام داوطلبین شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ تعیین شده بود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir اقدام به ثبت نام نمایند.

متقاضیان پس از مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتخاب «آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی» در قسمت انتهایی این آگهی به لینک ثبت نام و لینک تعداد سردفتران مورد نیاز به تفکیک استان ها دسترسی داشته باشند.