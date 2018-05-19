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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی تمدید شد 

مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی تمدید شد 

مهلت ثبت نام آزمون سردفتری اسناد رسمی تا روز دوشنبه تمدید شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنا به درخواست های مکرر متقاضیان سردفتری اسناد رسمی، مهلت ثبت نام درآزمون مذکور تا پایان روز دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ تمدید شد.

براساس آگهی منتشر شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ  ۱۱ اردیبهشت ماه، زمان ثبت نام داوطلبین شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ تعیین شده بود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.

متقاضیان پس از مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتخاب «آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی» در قسمت انتهایی این آگهی به لینک ثبت نام و لینک تعداد سردفتران مورد نیاز به تفکیک استان ها دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 4300585

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