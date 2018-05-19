دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سلیمان ریاحی گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر قصد سه سوداگر مرگ برای انتقال عمده مواد مخدر به استان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی و مامورا فرماندهی انتظامی شهرستان های سامان، شهرکرد و فارسان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام کار اطلاعاتی دقیق با همکاری عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خودرو سمند این قاچاقچی را در محور های مواصلاتی استان توقیف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۱۵۰ گرم هروئین و یک کیلو تریاک جاساز کشف و سه نفر دستگیر شدند.