۱۴۹ مجوز مشاغل خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رکنی پیش از ظهر شنبه در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان اظهارکرد: کرد: ۵۹ درصد سهمیه اعتبارات مشاغل خانگی استان در سال گذشته جذب شده است.

وی به اجرای طرح کارورزی در استان اشاره کرد و افزود: تا کنون چهار هزار و ۸۴۵ نفر و ۶۴۴ واحد پذیرنده در سامانه ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به انعقاد ۵۰۵ قرارداد کارورزی از ابتدای اجرای طرح در استان عنوان کرد: متاسفانه هنوز معافیت های تامین اجتماعی برای کارفرمایان پذیرنده این طرح ها برقرار نشده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال نیز ۱۸ مجوز کارورزی در استان صادر شده است، بیان داشت: ۴۱ کارورز در کارگاه ها به کارگیری شده که ۳۳ نفر ماندگار شده اند.

رکنی تعهد اشتغال استان برای سال جاری را هشت هزار و ۵۲۴ نفر اعلام کرد و افزود: دستگاه های اجرایی میزان تعهدات خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند تا به جمع بندی نهایی برسیم.

۱۵۲ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال فراگیر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از پرداخت ۹۰ درصدی تسهیلات ابلاغی اشتغال به بهزیستی استان خبر داد و افزود: در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبارات اشتغالزایی بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سهم بزیستی استان بوده که ۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان ابلاغ شده است.

وی رقم اعتبارات ابلاغی کمیته امداد استان از این محل را هم ۳۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ۹۲ درصد این اعتبارات به میزان ۲۹ میلیارد تومان پرداخت شده است.

رکنی مجموع اعتبارات اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری در استان را ۵۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در این راستا تعداد ۴ هزار و ۲۳۰ طرح با مبلغ یک هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت شده بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد ۴۷۹ طرح با اشتغال مستقیم ۵ هزار و ۳۶۳ نفر مصوب شده است.

وی به سهمیه ۱۵۲ میلیارد تومانی استان در بخش اشتغال فراگیر گفت: ۲۱۲ نفر برای این طرح ثبت نام کرده اند که پنج طرح در دست بررسی است.

زکنی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای ۳۰ طرح مصوب اشتغال پایدار روستایی در مرحله پرداخت است، ادامه داد: همچنین در این بخش ۱۰ میلیارد تومان برای ۲۲ طرح مصوب تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی بیشترین طرح های اشتغال پایدار روستایی مربوط به بیرجند و طبس بوده و بیشترین رقم پرداختی مربوط به فردوس بوده است.