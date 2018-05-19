جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی برای بررسی انتخابات هیات رئیسه مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه شورای مرکزی این فراکسیون با موضوع انتخابات هیات رئیسه مجلس خبر داد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه روز یکشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل کمیسیون تلفیق بودجه برگزار می شود.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز فراکسیون ولایی برای بررسی انتخابات هیات رئیسه مجلس تشکیل جلسه داد. خبرها از تغییر استراتژی فراکسیون نمایندگان ولایی در انتخابات هیات رئیسه مجلس و ارائه لیست مستقل و معرفی نامزد برای همه پست‌های هیات رئیسه حکایت دارد.