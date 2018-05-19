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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

در همایش روابط عمومی ها در رودسر مطرح شد؛

پویایی و بالندگی روابط عمومی به رشد فرهنگ عمومی جامعه سرعت می دهد

پویایی و بالندگی روابط عمومی به رشد فرهنگ عمومی جامعه سرعت می دهد

رودسر-همایش روابط عمومی ها در رودسر در حالی برگزار شد که مسئولان با اعلام اینکه رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در گرو پویایی روابط عمومی ها است این بخش را قلب تپنده سازمان ها دانستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همایش روابط عمومی ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد.

سرپرست فرمانداری رودسر در این همایش با اشاره به نقش و جایگاه روابط عمومی در آگاهی بخشی جامعه، اظهار کرد: مهمترین رسالت روابط عمومی ها به عنوان موتور محرکه یک جامعه آکاهی بخشی و اغناسازی جامعه است.

علی وارسته با بیان اینکه ارتباط بین روابط عمومی و ادارات می تواند در فرآیند رشد و ارتقای جامعه نقش گسترده ای داشته باشد، افزود: عملکرد روابط عمومی ها در شرایط امروز بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه ارتباطات و روابط عمومی ها می تواند نقش کلیدی و سازنده در ارتباط با مخاطبان داشته باشد.

سرپرست فرمانداری رودسر در ادامه تصریح کرد: روابط عمومی باید در استای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود و همچنین سیاست های تعیین شده از سوی دولت گام برداشته و در زمینه  آگاهی دادن به جامعه نقش آفرینی و تلاش کنند.

وارسته تقویت، پاسخگویی، ایجاد فرهنگ سیاست مشارکتی، توسعه ارتباطات را از دیگر رسالت های روابط عمومی ها دانست و گفت: در این زمینه باید نگاه انگیزشی داشته باشیم.

وی یادآورشد: ایجاد اعتماد، برجسته سازی، فرهنگ و تمدن سازی از جمله موضوعاتی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه داشته و برنامه ریزی کنند.

در ادامه این همایش عضو شورای مجازی صدا وسیما با بیان اینکه روابط عمومی ها قلب تپنده سازمان ها و نهادها هستند، اظهارکرد: پویایی و بالندگی در روابط عمومی ها مطمنا به رشد و تعالی  جامعه شتاب بیشتری می دهد.

موسی پور با اشاره به جایگاه روابط عمومی ها در حوزه ارتباطات، افزود: افزایش پویایی و بالندگی در روابط عمومی ها می تواند به رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه شتاب بیشتری دهد.

کد مطلب 4300680

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