پویایی و بالندگی روابط عمومی به رشد فرهنگ عمومی جامعه سرعت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همایش روابط عمومی ها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد.

سرپرست فرمانداری رودسر در این همایش با اشاره به نقش و جایگاه روابط عمومی در آگاهی بخشی جامعه، اظهار کرد: مهمترین رسالت روابط عمومی ها به عنوان موتور محرکه یک جامعه آکاهی بخشی و اغناسازی جامعه است.

علی وارسته با بیان اینکه ارتباط بین روابط عمومی و ادارات می تواند در فرآیند رشد و ارتقای جامعه نقش گسترده ای داشته باشد، افزود: عملکرد روابط عمومی ها در شرایط امروز بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه ارتباطات و روابط عمومی ها می تواند نقش کلیدی و سازنده در ارتباط با مخاطبان داشته باشد.

سرپرست فرمانداری رودسر در ادامه تصریح کرد: روابط عمومی باید در استای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود و همچنین سیاست های تعیین شده از سوی دولت گام برداشته و در زمینه آگاهی دادن به جامعه نقش آفرینی و تلاش کنند.

وارسته تقویت، پاسخگویی، ایجاد فرهنگ سیاست مشارکتی، توسعه ارتباطات را از دیگر رسالت های روابط عمومی ها دانست و گفت: در این زمینه باید نگاه انگیزشی داشته باشیم.

وی یادآورشد: ایجاد اعتماد، برجسته سازی، فرهنگ و تمدن سازی از جمله موضوعاتی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه داشته و برنامه ریزی کنند.

در ادامه این همایش عضو شورای مجازی صدا وسیما با بیان اینکه روابط عمومی ها قلب تپنده سازمان ها و نهادها هستند، اظهارکرد: پویایی و بالندگی در روابط عمومی ها مطمنا به رشد و تعالی جامعه شتاب بیشتری می دهد.

موسی پور با اشاره به جایگاه روابط عمومی ها در حوزه ارتباطات، افزود: افزایش پویایی و بالندگی در روابط عمومی ها می تواند به رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه شتاب بیشتری دهد.