به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گام از طرح «مدرسه جهادی خواندن» با هدف پرداختن به مقوله «خواندن» و شناسایی استعدادهای ادبی در کتابخانه‌های عمومی مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با محوریت کتابخانه عمومی حاج عبدالله والی در خمینی‌شهر منطقه بشاگرد، اجرا شد.

علیرضا قزوه از مدرسان طرح «مدرسه جهادی خواندن» درباره تجربه اجرای این طرح در منطقه بشاگرد گفت: این طرح از یک سو برای من به عنوان شاعر و نویسنده، دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خاصی بود؛ به طوری سفر کوتاه ۳ روزه من به این منطقه و برخورد با سوژه‌ها، تفاوت‌ها، محرومیت‌ها و اتفاقات ناب، دستمایه نوشتن یک سفرنامه مفصل شد. از سوی دیگر اجرای این طرح باعث رخ دادن اتفاقات فرهنگی خوبی در این منطقه شد.

وی افزود: می‌دانستم که برای کشف استعدادهای ادبی و کمک به پرورش آنها به منطقه محروم بشاگرد می‌رویم و از همان ابتدا نیت کردم که فعالیتی در بشاگرد شکل بگیرد که تعدادی ادیب و شاعر از این منطقه رشد کنند و به جامعه معرفی شوند. اما وقتی وارد ماجرا شدم برخلاف تصور قبلی، خودم را در میان جمع کثیری از جوانان و نوجوانان علاقه‌مند، با انگیزه و مستعد در حوزه ادبیات دیدم که دارای فهم و ضریب هوشی بالایی بودند؛ به طوری که اکثر قریب به اتفاق آنها دارای توانایی رشد و تبدیل شدن به یک شاعر و ادیب را داشتند.

این شاعر و نویسنده با تقدیر از اقدام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای اجرای طرح «مدرسه جهادی خواندن» گفت: اینکه یک کتابخانه عمومی در یک منطقه محروم، جمع کثیری از دانش آموزان، معلمان، طلبه‌های حوزه علمیه و سایر افراد علاقه‌مند به کتاب و مطالعه را برای کشف و رشد استعدادهای ادبی گرد هم آورد اتفاق مبارکی است که گسترش آن را در تمام مناطق محروم کشور ضروری می‌دانم.

قزوه با بیان اینکه استعدادهای کشف شده در این مناطق نباید رها شوند، گفت: گسترش و استمرار طرح «مدرسه جهادی خواندن» با مشارکت همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی در سایر مناطق محروم، می‌تواند تربیت کننده نسل جدیدی از شاعران و ادیبان در کشور باشد.