نمایشنامه «مردی برای همیشه» وارد بازار کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «مردی برای همیشه» بر اساس زندگی امام موسی صدر نوشته شده و از مرحله تولد تا ربوده شدن را در هفت صحنه در برمی گیرد. «اذان برای موسی»، «یک شاخه گل برای پروین»، «روزگار صور»، «اولین شهید»، «گفتگو با سنگ»، «آزادی را باور کن» و «مردی برای همیشه» عنوان هفت صحنه این نمایشنامه هستند.

مراسم رونمایی این کتاب به زودی با حضور خانواده صدر برگزار خواهد شد.

در بخشی از این نمایشنامه آمده است: «امروز جمعه چهارده خرداد سال هزار و چهارصد خورشیدی برابر با بیست و چهار رجب سال هزار و چهارصد و چهل و سه قمری من سید موسی صدر فرزند سید صدرالدین صدر از اهالی ایران و ساکن لبنان در این زندان با دیوارهای بلند برای شما نامه می نویسم. من امروز نود و سه ساله می شوم و تولد خود را در این ظلمت و تاریکی به امید دیدن آفتاب جشن می گیرم. می دانم هنوز کسانی چشم انتظار من هستند و من با صدای بلند فریاد می زنم که موسی صدر زنده است. با ایمان به وعده خدا یقین دارم به زودی آفتاب را خواهم دید. در این زندان بشارت خداوند بر ایوب پیامبر را به یاد می آورم و روزهای روشن را انتظار می کشم.»

این کتاب در ۷۵ صفحه و توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر شده است.