به گزارش خبرگزاری مهر، خالد قدومی، نماینده جنبش حماس با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به تبعات شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا گفت: زمان به نفع رژیم صهیونیستی نیست و مقاومت فلسطین اجازه بقای سفارت آمریکا در بیت المقدس را نخواهد داد و مقاومت تنها عنصر تضمین کننده حقوق مردم فلسطین است.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه با اشاره به نقش مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد و حمایت مالی از گروه های تروریستی گفت: عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی در منطقه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که به بحران افزایی و خشونت طلبی در منطقه ادامه می دهند.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه نگرش جمهوری اسلامی ایران به فلسطین همه جانبه و برگرفته از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از حقوق ملت مظلوم فلسطین و جایگاه والای قبله نخست مسلمانان دفاع کرده و خواهد کرد.

دستیار ویژه و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وقوع برخی تحولات در منطقه خاطرنشان کرد: ترامپ دچار توهم شده است و اظهارات نسنجیده وی در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی خلاف حقوق بین الملل است که به شعله ور کردن انتفاضه بازگشت به سرزمین اصلی خواهد انجامید.

امیرعبداللهیان فجایع انسانی در نوار غزه را وحشتناک خواند و افزود: هدف قرار دادن مردم بی دفاع در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی نشان از عدم پایبندی این رژیم به قوانین بین المللی است که خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه بین المجالس اسلامی با حضور نمایندگان ۲۲ کشور در تهران و نشست سران کشورهای اسلامی در ترکیه را نشان اتحاد کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهی های رژیم اشغالگر قدس دانست و ابراز داشت: کشورهای اسلامی باید در عمل، صهیونیست ها را به عقب برانند و طرح عادی سازی روابط عربستان و بحرین با رژیم صهیونیستی خیانت به آرمان مردم فلسطین و قدس شریف است.

خالد قدومی نماینده حماس در تهران نیز در این دیدار موضع گیری رئیس جمهور آمریکا را سبک سرانه خواند و گفت: ما با مقاومت به مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی برخاسته ایم. وجود ۶۲ شهید در راهپیمایی بازگشت به سرزمین اصلی آن هم در یک روز، گوشه ای از جنایاتی است که ماهیت واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را افشا کرده است.

خالد قدومی با قدردانی از مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران در حمایت از فلسطین اظهار داشت: سکوت برخی کشورهای اسلامی و عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، تداوم محاصره انسانی غزه و شهرک سازی مایه تاسف است.