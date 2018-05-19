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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

مدیر تشریفات آستان قدس رضوی خبر داد:

توزیع افطاری سبک بین همه زائران بارگاه منور رضوی

توزیع افطاری سبک بین همه زائران بارگاه منور رضوی

مشهد- مدیرتشریفات حرم مطهر رضوی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان ماه مبارک رمضان همه زائران بارگاه منور رضوی افطار میهمان حضرت رضا(ع) خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رنجبر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع روزانه بسته های افطاری بین زائران حرم مطهر رضوی اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده همچون سال های گذشته  هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء بسته‎های افطاری سبک در صحن های آزادی، انقلاب، جمهوری اسلامی، گوهرشاد و رواق‏‎های حرم مطهر رضوی میان نمازگزاران توزیع می‎شود.

وی افزود: توزیع بسته های افطاری به گونه ای در صحن ها و رواق ها انجام خواهد شد که همه نمازگزاران حرم مطهر رضوی افطار را میهمان حضرت رضا(ع) باشند و پیش بینی شده تعداد این بسته ها تا پایان این ماه مبارک به ۳ میلیون برسد.

مدیرتشریفات حرم مطهر رضوی تصریح کرد: همچنین هر شب در طرح سفره‌های اکرام رضوی  پذیرای از ۱۳هزار نفر از مجاوران بارگاه منور رضوی انجام می شود.

مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان همه روزه ۶۰ نفر از نیروهای این اداره در طرح سفره‌های اکرام رضوی همپای دیگر خادمان و خدمتیاران به زائران و مجاوران حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خدمت‌رسانی می‌کنند.

کد مطلب 4300716

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