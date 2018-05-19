بیانیه بمناسبت یوم النکبة و افتتاح سفارت آمریکا در قدس‎

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیانیه‌ای به مناسبت یوم النکبة و افتتاح سفارت آمریکا در قدس‎ منتشر کرد که در ادامه آمده است:

هفتاد سال از بزرگترین سرشکستگی که بر فلسطین و بلکه بر جهان عرب و جهان اسلام فروآمده است، می‌گذرد. در دوره‌ای که گروه‌های تروریستیِ صهیونیستی از نقاط ضعف امروز منطقه ما یعنی غفلت و ارتجاع و خودباختگی درحال سوءاستفاده است و دهشت‌انگیزترین جرمی که تاریخ بخود دیده را بر پیکر اسلام وارد آورده است.

پیش از این و قبل از سال 1948 نیز مرتکب جنایت دیریاسین شد و پس از آن عملیات خود را با آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان و برپایی رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین تکمیل کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اسلوب همان گروه‌های وحشی منحرف ارهابی مانند؛ هاگانا، ایرگون و اشترن در قتل و ارهاب اهالی فلسطین را به ارث برده‌اند و امروز سران همان گروه‌ها به سِمَت ریاست و وزارت و فرماندهی در این رژیم اشغالگر درآمده‌اند.

اسرائیل متجاوز کشتارهای دسته جمعی و جنگ‌های سال‌های 1948 ، 1956 ، 1976 ، 1978 ، 1982 ، 1993 ، 1996 ، 2000 ، 2008 ، 2012 و 2014 را ایجاد کرد و این جنگ‌ها به ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی ، اجتماعی، و فرهنگی در فلسطین، سوریه، اردن، لبنان، مصر وعراق کشیده شد. این جنایات تنها با هدف ایجاد فرسایش در زیربناهای اقتصادی کشورهای عربی و اسلامی و اعمال قدرت در این کشورها و شکستن اراده سیاسی مردم و از اولویت خارج کردن مساله فلسطین در این جوامع بود.

بی شک در پس پرده این حرکت صهیونیستی تنها بی تحرکی و خودباختگی کشورهای منطقه و حمایت آمریکا است.

امروز که این زورگویی و وحشیگری به اوج خود رسیده پرده از چهره برخی کشورهای عربی مزدور و خودباخته افتاده و این کشورها به صراحت حمایت خود از جنایات رژیم صهیونیستی را اعلان میکنند. کما این که وقاحت دولت آمریکا به حدی رسیده که در سالروز «یوم النکبة» سفارت خود را در قدس شریف افتتاح کرده است. این امور است که صهیونیست‌ها را بر کشته و زخمی کردن صدها و هزاران نفر از فرزندان مردم فلسطین در این روز تشجیع می‌کند.

حوادث منطقه ما در خلال هفتاد سال گذشته و آنچه که در روز نکبت امسال به وقوع پیوست از سویی اشاره به این واقعیت دارد که دشمن صهیونیستی برای تحمیل این ذلت بر منطقه، همواره تحت حمایت آمریکا بوده و از سوی دیگر نشان از آن دارد که مقاومت تنها راه مواجهه با این تجاوز استعمارگرانه‌، نژادپرستانه و تروریستی بر ملل اسلامی است.

امروز که جبهه مقاومت در معرض فشار و تهاجم است مقاومت تنها راه این امت برای محافظت از عزت و کرامت و بقاء مسلمانان است.

و اکنون شاهد تشدید اختلافات طایفه‌ای و نژادپرستانه در کشورهای جهان اسلام هستیم و تحریف اسلام با انجام حرکات تروریستیِ گروه‌هایی که شعارهای دینی را بر سر دست گرفته‌اند گسترش یافته است چرا که سلاح تفرقه و تحریف از موثرترین سلاح‌ها برای تحقیر امت و تضعیف روحیه آنهاست.

در این فضای تاریک انسان‌های با بصیرت چیزهایی میبینند که دیگران نمیبینند. میبینند که آینده پیروزی مردم منطقه بر دشمنان و بالاتر قرارگرفتن صدای مقاومت بر صدای خودباختگان را نوید میدهد. این سنت خدا است و لَن تَجد لسنّته سبحانه تبدیلاً.

این سنت الهی زمانی محقق خواهد شد که ظرفیت مردم بالا رفته و اراده آنها قوی گردد و با عزم خود راه‌های نفوذ دشمنانمان را سد کنند و وحدت صفوف را رعایت کرده و به سوی اهداف بزرگ اسلام حرکت کنند. و آزادی فلسطین و اقامه نماز در قدس شریف ازجمله این اهداف است.

و خداوند خود ضامن این پیروزی است چرا که فرمود" إنّا لننصُرُ رُسُلنا و الّذین آمنوا فی الحیاة الدّنیا و یَوم یَقُوم الأشهاد".