کاظمیان در جمع سرخپوشان حاضر شد / سرمربی پرسپولیس باقری و سید عباسی را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگارمهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس که آخرین تمرین این تیم پیش از رویارویی با ذوب آهن اصفهان محسوب می شد از ساعت 10:30 در ورزشگاه کارگران آغاز شد.

نکته جالب توجه تمرین امروز حضور جواد کاظمیان در جمع سرخپوشان بود. او که در تعطیلی مسابقات فوتبال لیگ امارات فرصت را مغتنم شمرده و برای استراحت به تهران آمده صبح امروز با حضور در ورزشگاه کارگران و کسب اجازه از مصطفی دنیزلی پابه پای دیگر بازیکنان تمرین کرد.

در ابتدای تمرین بازیکنان 12 دقیقه دور زمین دویدند و پس از گرم کردن بدن های خود 15 دقیقه در قالب 2 دسته به بازی چهار به دو پرداختند. در بخش دیگر تمرین انجام بازی تنیس فوتبال و حفظ توپ در نیمه زمین در دستور کار بازیکنان قرار گرفت. پایان بخش تمرین امروز نیز بازی فوتبال بود که با رد و بدل شدن گل های پر تعداد به اتمام رسید.

فرشید کریمی که در تمرینات هفته جاری آسیب دیده بود امروز با حضور در جمع سرخپوشان مورد آزمایش پزشکی قرار گرفت و نتوانست مجوزهمراهی پرسپولیس را در بازی فردا کسب کند. با این شرایط مهدی واعظی در بازی برابر ذوب آهن از دروازه پرسپولیس حراست می کند.

به رغم اینکه داود سید عباسی و کریم باقری سلامت شان از سوی پزشک پرسپولیس تایید شد اما مصطفی دنیزلی از همراهی آنها در بازی فردا ممانعت به عمل آورد.