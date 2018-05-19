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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز قم خبر داد؛

حذف آبیاری تانکری از فضای سبز شهری و جنگلی قم

حذف آبیاری تانکری از فضای سبز شهری و جنگلی قم

قم - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: آبیاری تانکری به دلیل هزینه بر بودن و آلودگی زیست محیطی در پارک‌ها و بوستان‌های قم از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به توجه ویژه به موضوع آب و تکمیل شبکه انتقال آب مستند بر طرح جامع آب فضای سبز شهر قم، اظهار داشت: این طرح مبنای حرکت سازمان در طرح‌های توسعه و ایجاد فضای سبز شهر است.

وی توجه ویژه به حذف تانکر در فضای سبز شهری و خارج شهر را مورد تأکید قرار داد و افزود: آبیاری تانکری به دلیل هزینه بر بودن و آلودگی زیست محیطی از دستور کار خارج شده از همین رو باید همه شبکه آب به سمت آبیاری تحت فشار برود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با توجه به مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی در شهر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با آفات را یادآور شد و اظهار داشت: امسال از ابتدای فروردین برنامه ریزی ها برای مقابله با انواع آفات و بیمارهای گونه‎های گیاهی فضای سبز شهر انجام شده است.

جوادیان با تأکید بر اینکه توجه ویژه به خاک و بستر کاشت با رویکرد ایجاد فضای سبز پایدار و ماندگار موضوع دیگری است که در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: کاشت باید منطقی، درست و با مسایل تخصصی خاک شناسی همراه باشد تا مشکلی در آینده به همراه نداشته باشد.

کد مطلب 4300741

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