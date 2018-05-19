۳۸ عدد سکه عتیقه در بناب کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان اللهوردیان ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در کنار این عتیقه ها سه عدد قمه نیز کشف شده است.

وی در تشریح عملیات کشف و ضبط این عتیقه ها در بناب گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیری عتیقه‌ جات در یک منزل مسکونی در بناب رسیدگی ها شروع شد و ماموران در تحقیقات اولیه محل نگهداری را شناسایی و طی یک عملیات پلیسی ۴۱ عدد عتیقه را کشف کردند و سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بناب با بیان اینکه ارزش کل این عتیقه ها ۱۰ میلیارد ریال است، افزود: این اشیا متعلق به دوران‌ هزاره اول قبل از میلاد است.