  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

فرمانده انتظامی بناب خبر داد:

۳۸ عدد سکه عتیقه در بناب کشف شد

۳۸ عدد سکه عتیقه در بناب کشف شد

بناب- فرمانده انتظامی بناب گفت: ۳۸ عدد سکه عتیقه دوره هزاره اول قبل از میلاد در بناب کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان اللهوردیان ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در کنار این عتیقه ها سه عدد قمه نیز کشف شده است.

وی در تشریح عملیات کشف و ضبط این عتیقه ها در بناب گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیری عتیقه‌ جات در یک منزل مسکونی در بناب رسیدگی ها شروع شد و ماموران در تحقیقات اولیه محل نگهداری را شناسایی و طی یک عملیات پلیسی ۴۱ عدد عتیقه را کشف کردند و سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بناب با بیان اینکه ارزش کل این عتیقه ها ۱۰ میلیارد ریال است، افزود: این اشیا متعلق به دوران‌ هزاره اول قبل از میلاد است.

کد مطلب 4300743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها