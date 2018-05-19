به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر شنبه در درس تفسیر قرآن کریم که در مدرسه حجتیه برگزار شد، به تفسیر سوره توبه پرداخت.

وی با بیان اینکه این سوره نهمین سوره است و برخی تعداد آیات آن را ۱۲۹ و برخی نیز ۱۳۰ آیه دانسته‌اند، گفت: تعداد آیات خیلی مهم نیست بلکه آن چه مهم است چیزی است که خداوند در این سوره می‌خواهد به ما بفهماند.

این مرجع تقلید عنوان کرد: در ابتدا این سوره امان را از مشکرین بر می‌دارد هرچند پیامبر(ص) و اسلام هر دو مظهر رحمت هستند ولی مشرکان با اصل اول قانون اساسی اسلام یعنی لا اله الا الله مخالف هستند لذا در جامعه اسلامی مشرکین جایی ندارند.

وی در ادامه گفت: سوره توبه علاوه بر این منافقین را رسوا می‌کند و بخشی از آیات این سوره مبارک، رسوا کردن منافقان است.

آیت الله سبحانی مطرح کرد: مرحوم طبرسی در مجمع البیان نام‌های بسیاری را برای این سوره بیان کرده که برخی صفت آن سوره هستند مانند «فاضحة» به معنای رسوا کننده.

وی گفت: مسئله‌ای وجود دارد که نام سوره‌ها توقیفی است یا خیر یعنی می‌توانیم برای سوره‌ها اسم بگذاریم یا این کار فقط مخصوص پیامبر گرامی اسلام(ص) است که به نظر می‌رسد نام سوره‌ها توقیفی نیست ولی باید با سوره تناسب داشته باشد.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه سوره توبه تنها سوره‌ای در قرآن است که بدون بسم الله شروع می‌شود، اظهار کرد: نخستین علتی که در این باره برخی مفسران مطرح کرده‌اند این است که این سوره از نظر مطالب با سوره قبل از خود همسان و به دنبال آن آمده است که این نظر درست نیست چرا که فاصله نزول این دو سوره نیز چندین سال است.

وی تصریح کرد: جهت دیگر این است که هر بار قرآن بر پیامبر اکرم(ص) نازل می‌شد، حضرت مکان آیات در سوره‌ها را مشخص می‌کردند، اما وقتی سوره انفال و برائت نازل شد از پیامبر(ص) برای سوره توبه بسم الله نیامد و به همین جهت از سوی عثمان ثبت نشد.

آیت الله سبحانی افزود: دلیل دیگر که به نقل از حضرت علی(ع) است و از دلایل دیگر صحیح‌تر است این است بسم االله مظهر رحمت است ولی سوره برائت برای برداشتن امان و رفع آن است و مظهر خشم است لذا بسم اللَّه در آغاز این سوره نازل نشد.

وی با بیان اینکه مشرکان تا سال نهم هجرت در شبه جزیره عرب آزاد بودند و زمانی که با پیامبر گرامی اسلام(ص) سر ستیز نداشتند پیامبر(ص) نیز با آنها کاری نداشتند اما در همین سال آیات برائت نازل شد، گفت: پیامبر(ص) مأمور شد که ۱۶ آیه از سوره توبه را در روز عید قربان برای مردم مکه قرائت کنند که ابتدا ابوبکر را برای این کار انتخاب کرد ولی جبرئیل برای پیامبر(ص) پیغام آورد که این آیات را خودت یا فردی از نزدیکانت باید بیان کند.

این مرجع تقلید افزود: سپس امام علی(ع) این کار را انجام دادند که مفسران بیان می‌کنند چون ابوبکر مظهر رحمت و حضرت علی(ع) مظهر شجاعت بود، این مأموریت تغییر پیدا کرد در حالی که این نظر درست نیست.