به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق گزارش تحلیلگر بانک مورگان استنلی، تلاشهای بینالمللی برای کاهش آلودگی هوا، امیدهای تاجران نفت را بالا برده است، چراکه انتظار میرود قوانین جدید کشتیرانی، تقاضا برای سوختهای با سولفور پایین را افزایش بدهد که این باعث رشد تقاضا برای نفت خام میشود. با کاهش تولیدات اوپک و تحریمهای آمریکا علیه ایران، اخیرا رشد قیمتهای نفت، از پیشبینیهای قبلی هم فراتر رفته است.
گزارش مورگان استنلی پیشبینی میکند قیمت نفت برنت تا سال ۲۰۲۰ به بشکهای ۹۰ دلار برسد. این درحالی است که با پشتیبانی قوانین جدید کشتیرانی، تقاضا برای نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز جهش کرده است.
ظرف کمتر از ۲ سال، قوانین جدید سازمان دریانوردی بینالمللی، اجرایی میشوند. طبق این قوانین، کشتیها یا باید مجهز به فیلتر باشند و یا از سوختهای پاکتر با سولفور کمتر استفاده کنند. از آنجایی که تحلیلگران انتظار دارند اکثریت کشتیداران گزینه دوم را ترجیح دهند، مصرف سوختهای نیمه تقطیر یافته، مانند دیزل و گازوئیل دریایی، افزایش خواهد یافت و به این ترتیب تقاضا برای نفت خام افزایش مییابد و قیمتهای نفت بالا میروند.
طبق گزارش مورگان استنلی، همین حالا هم پالایشگاهها به سختی از عهده پاسخگویی به تقاضای رو به افزایشِ این محصولاتِ بهخصوص، شامل سوخت جت و دیزل، بر میآیند و ذخایر آنها به پایینترین میزان ۵ ساله خود نزدیک شده است. افزایش اخیر تولید نفت، بیشتر مربوط به تقطیرات و میعانات گاز طبیعی است که هیچ کدام در تهیه دیزل مورد نیاز کنونی نقشی ندارند.
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