۳۱ اردیبهشت، آخرین مهلت ارائه صورت معاملات فصلی سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، غلامرضا قبله ای اظهار داشت: آن دسته از مودیان مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که اطلاعات معاملات تمام فصول سال ۱۳۹۶ خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مودیان مالیاتی از فرصت ایجاد شده برای ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحو مطلوب استفاده کنند تا مشمول جرایم نشوند.

وی ادامه داد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به ساعات پایانی اردیبهشت ماه با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، درخواست می شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را در مدت زمان باقیمانده انجام داده و در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.