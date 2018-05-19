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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه خبر داد:

تخفیف ۹۰ درصدی شهریه برای دانشجویان زلزله زده

تخفیف ۹۰ درصدی شهریه برای دانشجویان زلزله زده

کرمانشاه- رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه از اعمال ۹۰ درصدی تخفیف شهریه برای دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان‌های زلزله زده استان خبر داد.

بهمن سعیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال ۹۰ درصدی تخفیف شهریه برای دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان‌های زلزله زده استان خبر داد.

وی افزود: با پیگیری که مجمع نمایندگان و استاندار و مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور داشتند، خوشبختانه مجوز تخفیف بیش از ۹۰ درصدی شهریه دانشجویان دوره های کارشناسی در ۹ شهرستان منطقه زلزله زده استان به تصویب رسید.

سعیدی پور گفت: در حال حاضر  در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه ۱۵ هزار نفر دانشجو در ۱۴ مرکز و واحد در حال تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه بیان کرد: در بیش از ۸۰ رشته دوره کارشناسی و ۲۷ رشته دوره کارشناسی ارشد دانشجوی در حال تحصیل داریم.

کد مطلب 4300758

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