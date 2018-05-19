قرائت سوگندنامه شهردار تهران در صحن شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با قرائت دو نطق پیش از دستور توسط شهربانو امانی و محمد جواد حق شناس آغاز خواهد شد. در این جلسه آیین قرائت سوگندنامه از سوی محمد علی افشانی دومین شهردار منتخب شورای پنجم در صحن شورا برگزار می شود.

دیگر موضوع مورد بحث در این جلسه مصوبه مجوز و تقسیط چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران است که اصلاح آن مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از قطعه زمین در منطقه ۶ به منظور احداث موزه آثار ایراندخت درودی تصمیم گیری خواهد شد. انتخاب ۳ نماینده شورای شهر تهران برای عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی و نیز تغییر نام چهار مکان و معبر در شهر تهران نیز در دستور شصت و چهارمین جلسه شورا قرار دارد.