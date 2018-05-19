مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج عشایر در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج عشایر امروز با حضور جمعی از مسئولان و عشایر در کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم در گرامیداشت ۲۹ اردیبهشت ماه مصادف با سالروز تشکیل بسیج عشایر با حضور سران ایلات و طوایف صورت گرفت.

سرهنگ هزارخانی فرمانده سازمان بسیج عشایر استان در این مراسم به اثرگذاری و تلاش گروه های عشایر برای پیشبرد اهداف انقلاب اشاره کرد.

وی بیان کرد: از روز اول انقلاب و از زمانیکه جنگ آغاز شد، عشایر اولین مدافعان کشور بودند.

سرهنگ هزارخانی اضافه کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) عشایر را ذخایر انقلاب عنوان نمودند.

وی همچنین به مقاومت و ایستادگی عشایر در برابر دشمنان اشاره کرد و گفت: عشایر نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند.