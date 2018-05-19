به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکل ترنبول نخست وزیر استرالیا با هدف بررسی روابط تجاری این کشور با پکن به چین سفر خواهد کرد.

دفتر نخست وزیر استرالیا در این باره اعلام کرد: پس از سردی کمی که در روابط تجاری میان دو کشور به وقوع پیوسته است، نخست وزیر استرالیا قرار است در سفر سال جاری میلادی به چین در راستای حل و فصل مشکلات فیمابین اقدام کند.

این در حالیست که در بیانیه دفتر نخست وزیر استرالیا به تاریخ این سفر اشاره ای نشده است.

لازم به ذکر است، دولت محافظه کار ائتلافی استرالیا چندی پیش با ارائه طرحی پیشنهاد محدود کردن تأثیرگذاری خارجی در این کشور را ارئه کرد؛ رویدادی که چین آن را اقدامی علیه پکن قلمداد کرد.