اهداف طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، نیازامروز جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته چهارمین گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق با حضور گسترده اعضاء کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

در این گردهمایی، طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که ۲۰ اسفندماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، مورد بررسی قرار گرفت. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی در این همایش با اشاره به ضرورت تحول در حرفه وکالت و استفاده از ظرفیت های عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده در رشته حقوق اظهار داشت: بنده از مدتها قبل به دنبال اصلاح مقررات موجود و رفع انحصار در حرفه وکالت بودم و پیشنهاداتی را هم در مجلس مطرح کرده بودم اما هر بار به دلایلی به نتیجه نرسید. امیدوارم این بار این طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به نتیجه برسد.

این نماینده مجلس با اشاره به استقبال باشکوه دانشجویان و دانش آموختگان از این گردهمایی، اظهار داشت: همین مطالبه باید فراگیر شود و با همراهی و حمایت شما این طرح مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس بگذراند.

دهقان همچنین تصریح کرد: برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود، فرصت های شغلی بی شماری در رشته حقوق وجود دارد و این شایسته نیست که علی رغم وجود این همه دانش آموخته با انگیزه، محدودیت های ناروایی برای اشتغال آنها اعمال شود.

این عضو کمیسیون قضایی افزود: بنده قاطعانه از این طرح حمایت می کنم و تلاش می کنم تا با همدلی همکارانم در مجلس زودتر در دستور کار قرار گرفته و تصویب شود. البته این طبیعی ست که هر پیشنهاد و طرحی باید موشکافانه از سوی کارشناسان و اهل فن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نقاط ضعف احتمالی آن رفع شود و با اشراف به همه ابعاد و نتایج اجرای آن، اصلاح شود که این طرح هم از این موضوع مستثنی نیست. اما من چون مطلع هستم می دانم که پشتوانه این طرح کار علمی و حقوقی دقیقی است.

همچنین در این گردهمایی، حسین قربانزاده ممتولی کمپین حذف معیار ظرفیت از وکالت، در قالب ارائه یک پاورپوینت با عنوان تحول در بازار خدمت رسانی حقوقی به ابعاد مختلف این تحول پرداخت و به ابهامات مطرح شده درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در طول این ارائه، پاسخ گفت.

در ادامه از دکتر سید امیر سیاح اقتصاددان مدافع رقابت و رفع انحصار که فعالیت های زیادی در حیطه اشتغال زایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شبکه یک سیما و مرکز پژوهش های مجلس داشتنه است، تقدیر شد.

همچنین در این گردهمایی از خانواده شهید زارع که در حمله تروریستی داعش به مجلس به شهادت رسیده بود، تقدیر بعمل آمد و دختر شهید این هدیه را دریافت کرد. شهید علی جواد زارع ماه رمضان سال گذشته در دومین گردهمایی دانشجویان و دانش آموختگان حقوق به عنوان رابط کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت معرفی شده بود که متاسفانه در حمله وحشیانه گروه تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی مظلومانه به شهادت رسید و در همان دقایق تروریست ها فیلم شهادت او را در اینترنت منتشر کردند.