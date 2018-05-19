مرکل محورهای سفر هفته‌ آینده خود به چین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز شنبه در اظهاراتی اعلام کرد که در سفر هفته آینده خود به چین قرار است به بررسی موضوعات مختلفی بپردازد.

صدراعظم آلمان در این باره گفت: در این سفر دسترسی متقابل به بازارهای دو کشور و حفاظت از مالکیت معنوی توسط برلین و پکن مورد بحث و برسی قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: همچنین، چندجانبه گرائی در عرصه تجارت بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی و حاکمیت قانون در دسترسی متقابل به بازارهای یکدیگر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این در حالیست که آنگلا مرکل روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه جاری میلادی (سوم و چهارم خرداد) به چین سفر می کند.

بر اساس اعلام دفتر وی، در سفر هفته آینده مرکل به چین، وی قرار است با «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور دیدار و رایزنی داشته باشد.

دیدار و گفتگو با «لی کگیانگ» نخست وزیر چین از دیگر برنامه های سفر مرکل به پکن اعلام شده است.