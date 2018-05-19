فعالیت مرسک کمتر از ۲.۵درصد عملیات بندری ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده در واکنش به توقف فعالیت شرکت کشتیرانی مرسک در بنادر ایران گفت: آنچه تهدید برگشت تحریم‌ها پیش روی فعالان صنعت دریایی و بندری خوانده می شود، فضاسازی رسانه ای است.

وی افزود: کل فعالیت حمل و نقل این شرکت کشتیرانی در بنادر ایران در دوره پسابرجام در سال ۹۶ چیزی حدود ۵۵ هزار TEU بود که در قیاس با کل حجم ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار TEU تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی طی یک سال گذشته، کمتر از ۲ و نیم درصد خدمات عملیات بندری را شامل می شود.

حسن زاده اظهار داشت: آمار استخراجی از عملکرد سال گذشته سازمان بنادر نشان می دهد در حال حاضر جا به جایی کانیتنر در بندر شهید رجایی توسط ۳۰۵ شرکت کشتیرانی در قالب شرکت های لاینری (خطوط مستقیم کشتیرانی)، فیدری (شرکت های کوچک کشتیرانی)، باکس اپراتورها (شرکت هایی که خودشان کشتی ندارند و تنها کانتینر دارند) و SOC (شرکت هایی که مالک کانتینر هستند) به بندر شهید رجایی انجام می شود که نشان دهنده تنوع ارائه کنندگان حمل و نقل کالاهای کانتینری است.

مرسک در بنادر ایران به صورت باکس اپراتور فعالیت داشت

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سال ۱۳۹۱ به جهت تحریم اپراتور ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی در ایران، تردد کشتی های شرکت مرسک به بندر شهید رجایی متوقف شد و در حقیت در ۶ سال گذشته و پس از امضای برجام، خطوط این شرکت به بنادر ایران تردد نداشته اند.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین تصریح کرد: طی یک سال و نیم گذشته، فعالیت شرکت مرسک در بندر شهیدر رجایی بیشتر به صورت «باکس اپراتور» بوده نه خط کشتیرانی.

تجارت فرامرزی ایران دچار چالش جدی نمی شود

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با منتفی دانستن تحریم اپراتورهای بندر شهید رجایی، تأکید کرد: تردد در بنادر کشور هیچ مشکلی ندارد و چالش جدی در جابه جایی کالا و تجارت فرامرزی کشور در حوزه کانتینری وجود نداشته و از این بابت هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.