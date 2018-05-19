  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

سرویس دهی ویژه متروی تهران همزمان با آغاز نمایشگاه قرآن

سرویس دهی ویژه متروی تهران همزمان با آغاز نمایشگاه قرآن

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو گفت:همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی قران کریم به منظور تسهیل در رفت و آمد بازدیدکنندگان، ساعت مسافرگیری خطوط یک و سه مترو از۳۰ اردیبهشت افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت گفت: از روز یکشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۹۷ تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ساعت مسافرگیری در خطوط ۱ و ۳ متروی تهران افزایش می یابد.  

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بین المللی قران کریم در مصلی تهران گفت: قرار گرفتن دو ایستگاه مصلی امام خمینی‌(ره) در خط یک و ایستگاه شهیدبهشتی در خطوط یک و سه متروی تهران، در ضلع شمال و جنوب مصلی تهران سبب شده تا زمان سرویس دهی در این دو خط در ایام برپایی نمایشگاه تا ساعت ۲۴ افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه ساعات کار متروی تهران در شرایط عادی تا ساعت ۲۲:۳۰ است تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام شده مقرر گردید تا یک ساعت و نیم به خدمات‌دهی این وسیله حمل و نقل عمومی(مترو) در ایام برپایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اضافه شود تا بازدیدکنندگان بتوانند با خاطری آسوده از این وسیله ایمن؛ سریع و پاک برای دسترسی به نمایشگاه استفاده کنند.

وی افزود: حرکت قطارها در خطوط یک و سه متروی تهران از ساعت ۲۲:۳۰ تا ساعت ۲۴، افزایش یافته و بازدیدکنندگان می توانند تا ساعت ۲۴ از آخرین قطارهایی که از دو ایستگاه شهید بهشتی و مصلی عبور می‌کنند؛ استفاده نمایند.

کد مطلب 4300799
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها