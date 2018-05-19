خبرگزاری مهر- گروه استان ها: دومین جلسه شورای معادن لرستان امروز شنبه بدون حضور استاندار لرستان و در حالی برگزار شد که اعضای موثر شورا در آن حضور نداشتند.

در حالی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به عنوان دبیر شورای معادن استان، این شورا را محلی برای سیاست گذاری های مهم در حوزه معادن استان عنوان کرده و بر جایگاه ویژه آن در تصمیم گیری های کلان استان تاکید می کند، که حضور حداقلی اعضای این شورا آن هم با تاخیر، خود گویای این است که شورای معادن لرستان نیز به سرنوشت دیگر شوراهای نمایشی و بی اثر استان تبدیل خواهد شد.

شورای معادن هم به جمع شوراهای بی اثر پیوست!

استاندار لرستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، رئیس اتاق تعاون و دو نفر از نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی از اعضای اصلی شورای معادن لرستان هستند که امروز در دومین جلسه این شورا حضور نداشتند؛ اعضایی که حضور آن ها برای توسعه پایدار بخش معدن لرستان ضروری است. امروز در شورای معادن لرستان مثل دیگر شوراهای بی نتیجه یا کم اثر استان، مدیران دستگاه های ذی ربط عملکرد خود را ارائه دادند و گفت و گو کردند و بدون مصوبه جدی جلسه را ترک کردند تا بار دیگر توسعه لرستان در جدال با جلسات بی اثر شکست بخورد.

البته اعضای حاضر در جلسه نیز با تاخیر و پس از تماس تلفنی دفتر استاندار با آن ها در جلسه حضور یافتند و از تشکیل چنین جلسه ای اظهار بی اطلاعی کردند.

برخورد با اعضایی که در جلسه حاضر نمی شوند

احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان که ریاست جلسه را برعهده داشت، در رابطه با عدم حضور برخی اعضای شورای معادن لرستان گفت: وزن هر کارگروه یا شورایی بر اساس اعضای آن مشخص می شود و عضویت نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران کل و رئیس اتاق بازرگانی لرستان در شورای معادن نشان دهنده اهمیت این شورا است.

وی با بیان اینکه از این به بعد باید این جلسات را به شکلی هماهنگ کنید که همه اعضای آن حضور داشته باشند و دیگر کسی نگوید دعوتنامه به دست ما نرسیده است، تصریح کرد: با دوستانی که در این جلسات شرکت نمی کنند برخورد می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هر مملکتی یکسری ثروت ها دارد و دخایر زیرزمینی جزو ثروت های اصلی هر کشور هستند و نقش خوبی در توسعه کشور می توانند داشته باشند.

مرادپور با بیان اینکه ما دنبال توسعه پایدار هستیم، یعنی با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی توسعه بخش های مختلف را نیز داشته باشیم، تصریح کرد: اگر فعالیت در حوزه معدن بخش محیط زیست و منابع طبیعی را از بین ببرد دچار زیان بیشتری می شویم.

حتی یک پزشک هم می تواند به راحتی مجوز معدن بگیرد!

وی با تاکید بر اینکه معادن استان پیش از این به کسانی واگذار شده اند که کننده کار نبوده اند و تخصصی در این حوزه نداشته اند، افزود: لازم است دوستان تحصیل کرده این حوزه وارد کار شوند؛ حضور در بخش معدن خیلی آبکی بوده و شرایط به گونه ای بود که معادن به هر کسی که می خواست واگذار می شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه حتی یک پزشک می تواند به راحتی مجوز معدن بگیرد، گفت: مدیریت بخش معادن باید به شکلی باشد که معادن به کسی که اهلیت دارد و متخصص این بخش است واگذار شوند.

مراد پور با بیان اینکه معادنی که صرفه اقتصادی ندارند به منابع طبیعی و یا شهرداری ها واگذار شوند تا تبدیل به پارک های طبیعی شوند، تصریح کرد: معادنی که ذخایر آن ها تمام شده و دیگر فعال نیستند نباید به عنوان نقصی در شهر باقی بمانند و باید از آن ها در راستای ایجاد پارک های طبیعی اقدام شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده صنعت سنگ در لرستان نسبت به جاهای دیگر خیلی بالا است، گفت: این امر نیز به دلیل پرتی زیاد، نبود تکنولوژی به روز و عدم نوآوری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه سال هاست سنگ گوهره به همین شکل به فروش می رود و ۴۰ سال گذشت و همه ورشکست شدند، ادامه داد: باید ابعاد برداشت معادن نیز را محدود کنیم چراکه برداشت های غیرمجاز منجر به تخریب محیط زیست شده است.

پایش الکترونیک برداشت از معادن لرستان

محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز با اشاره به اینکه الان اجماعی در استان شکل گرفته که حوزه معادن ساماندهی شود، اظهار داشت: ما هم معتقدیم مشکلاتی در خصوص برداشت های غیرمجاز از معادن بوده است.

وی با بیان اینکه الان این فرآیند مکانیزه شده و از سیستم مانیتورینگ استفاده می کنیم و پایش الکترونیک برداشت از معادن را داریم تا بتوانیم از ابتدا برداشت های غیرمجاز را کنترل کنیم، تصریح کرد: ثروت معدن را در لرستان داریم اما باید به شکل درست استفاده کنیم.

خوشبختانه امروز شرایطی در سازمان به وجود آمده که معدن را به معدن کاران واقعی می دهند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز شرایطی در سازمان به وجود آمده که معدن را به معدن کاران واقعی می دهند، افزود: با دعوت از هلدینگ های متخصص، باید معادنی که ظرفیت های بالقوه خوبی دارند را فقط به سرمایه گذاران واقعی بدهیم، سرمایه گذارانی که تکنولوژی فرآوری معدن را هم داشته باشند.

صفی خانی با اشاره به اینکه فعالیت در بخش سنگ در شهرستان چگنی به صورت معدن زیرزمینی به خوبی پیش می رود، اظهار داشت: برای اولین بار است که این تکنولوژی وارد کشور می شود.

وی یادآور شد: مطالعات این حوزه انجام شده و باید رویکرد را در فعالیت در معادن عوض کنیم و فعالیت ها را به سمت تکنولوژی جدید و اقتصادی ببریم و از نگاه سنتی جدا شویم.

برداشت ۶ میلیون تن ماده معدنی از معادن لرستان

جمال مومیوند معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز با اشاره به اینکه ۱۷ ماده معدنی در ۱۲۷ معدن فعال لرستان برداشت می شود، اظهار داشت: ۱۰۳ معدن غیرفعال در لرستان داریم که آن ها را تبدیل به پارک می کنیم، در شهرستان دوره چگنی این اتفاق افتاده و معادن غیرفعال به پارک های طبیعی تبدیل می شوند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ موفق شدیم ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن ماده معدنی از معادن لرستان برداشت کنیم، تصریح کرد: استخراج اسمی ما از معادن ۷ میلیون تن بود که ۹۱ درصد آن محقق شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه ذخیره معادن لرستان ۵۸۸ میلیون تن است که در ۱۷ نوع ماده معدنی تجمیع شده اند، افزود: معادن لرستان ۹۴ مورد بوده اند که در سال ۹۵ به ۹۹ مورد رسیدهند و در سال ۹۶ این تعداد به معدن ارتقاء یافت.

مومیوند یادآور شد: رشد ۳۰ درصدی در تعداد معادن فعال استان را شاهد هستیم.

آمار متناقض از عرصه فعالیت معادن لرستان

شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در بحث معادن مشکل زیاد داریم، اظهار داشت: تا امروز ۲۹۴ فقره مجوز در بخش بهره برداری از معادن از طریق اداره منابع طبیعی صادر شده است و این در حالی است که ۱۶۷ فقره پروانه فعالیت برای معادن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.

وی تصریح کرد: باید برویم دنبال کسانی که پروانه فعالیت برای آن ها صادر نشده و تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه برای بهره برداری در سطح ۷۵۴ هکتار مجوز صادر شده است اما از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت در عرصه ۲۶ هزار و ۲۲۹ هکتار پروانه صادر شده است، گفت: این موضوع مشکل حادی است که باید بررسی شود.

نجفی خاطرنشان کرد: در شهرستان چگنی۲۱ فقره مجوز برای بهره برداری از سطح ۵۶ هکتار صادر کرده ایم اما الان یک هزار و ۶۹۸ هکتار دست مردم است و بهره برداری معدنی در آن صورت می گیرد.

فعالیت گسترده معادن بدون مجوز در «چگنی»

وی با تاکید بر اینکه این عرصه ها نیز در بخش اراضی جنگلی واقع شده اند و در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هستند، افزود: این مشکلات باید برطرف شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطرنشان کرد: ۴ معدن در چگنی که وسعت زیادی دارند فعالیت می کنند و بدون مجوز هستند.

مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان هم با اشاره به اینکه معادن نیاز به ساماندهی ریشه ای و جدی دارند، اظهار داشت: صدور مجوزهای بدون ضابطه در گذشته منجر به تخریب های وحشتناک مناطق جنگلی و اثرات تخریبی آنها در محیط زیست شده است.

بازنگری کلی در ارتباط با صدور مجوز فعالیت معادن صورت گیرد

وی با بیان اینکه در ارتباط با معادن یک بازنگری کلی در صدور مجوز صورت گیرد، تصریح کرد: خیلی از فعالیت های بخش معدن و معدن کاران مناطق حفاظت شده را تخریب کرده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان افزود: در منطقه سفیدکوه خرم آباد موردی از تخریب محیط زیست بر اثر فعالیت های معدنی را داشتیم که شورای عالی معادن به صورت جدی ورود کرده و دستور لغو مجوز آن را داد، این معدن تخریب های بسیاری ایجاد کرده و خسارت زیادی به وجود آورده است.

فتحی بیرانوند با اشاره به اینکه در گذشته پروانه های بهره برداری در عرصه های گسترده صادر می شد که حق مالکیت اولیه را برای صاحب پروانه ایجاد می کرد، گفت: امروز باید پروانه های بهره برداری در حدی صادر شود که تنها فضایی را در بر بگیرد که معدن است.

وی با تاکید بر اینکه باید کسانی که جنگل ها را تخریب کرده اند موظف به احیای آن شوند و حقوق دولتی را هم بدهند، ادامه داد: مجوز معدنی در منطقه «دره بادام» صادر شده که با دسترسی به تونل هایی که از زیر زمین حفر می شود حداقل تخریب را خواهد داشت و امیدواریم برای اولین بار در سطح کشور این معدن کار خود را شروع کند.