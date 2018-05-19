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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۴

در پیامی؛

وزیر اطلاعات انتصاب امام جمعه جدید شیراز را تبریک گفت

وزیر اطلاعات انتصاب امام جمعه جدید شیراز را تبریک گفت

وزیر اطلاعات در پیامی، انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ لطف الله دژکام را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، متن پیام سیدمحمود علوی به این شرح است:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ لطف الله دژکام (دامت توفیقاته)
سلام علیکم
انتصاب شایسته جنابعالی به نمایندگی ولی فقیه در استان شهیدپرور فارس و امامت جمعه شیراز، از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در آغازین ایام ماه نزول برکات الهی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

خداوند سبحان را شاکرم که با حضور پربرکتتان در آن جایگاه رفیع معنوی و وحدت بخش که مزیّن به علم و تقوا و آراسته به روحیه مردمی و خدمتگزاری در موضوعات فرهنگی و اجتماعی می باشید موجب ارتقای روح سراسر امید در کالبد اقشار مختلف آن استان ولایتمدار گردید.

اینجانب ضمن نکوداشت یاد و خاطره مجاهدت ها و تلاش های ارزشمند و ماندگار مرحوم آیت الله ایمانی (اعلی الله مقامه)، توفیقات روزافزونتان را در سنگر دشمن شکن نماز جمعه از درگاه باری تعالی آرزومندم.»

کد مطلب 4300818

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