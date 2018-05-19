خشایار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: حمایت از تولیدات کشاورزی، دامی و ارتقا رفاه عمومی در روستاها از موارد لازم و برنامه‌های اداره تعاون روستایی شهرستان اندیمشک است.

وی افزود: برای رفاه حال شهروندان در روستاهای شهرستان اندیمشک در بخش الوار گرمسیری و بخش مرکزی، چهار هزار تن آرد در بین روستائیان توزیع و در زمینه حمایت از دامداران نیز توزیع نهاده‌های دامی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره تعاون روستایی اندیمشک از توزیع چهار هزار تن آرد در سال ۹۶ خبر داد و تصریح کرد: سه هزار تن نهاده‌های دامی نیز برای حمایت از تولید ملی و تامین امنیت غذایی در سال ۹۶ توزیع شد.

وی، حمایت از کشاورزان و روستائیان را حمایت از بخش مهمی از تولیدکنندگان دانست و گفت: ۳۰۰ هزار لیتر سوخت با هدف حمایت و سهولت در دوران کاشت، داشت و برداشت محصول در سال زراعی گذشته توزیع شد.