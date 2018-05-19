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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

از فرصت ماه رمضان برای گسترش فرهنگ صرفه جویی استفاده کنیم

از فرصت ماه رمضان برای گسترش فرهنگ صرفه جویی استفاده کنیم

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست گفت: ایام ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت گسترش فرهنگ صرفه جوئی در بین شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علی پور با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: با عنایت به برگزاری ضیافت های سحری و افطاری و افزایش حجم نذورات در این ماه مبارک، توجه به محیط زیست و حفظ پاکیزگی آن یکی از برترین عبادت ها است.

رئیس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه گفت: با توجه به اینکه این ماه مبارک فرصت مناسبی را برای تزکیه نفس و اعتلای روح به وجود می آورد، لذا باید از این فرصت جهت تغییر دادن عادتهای اشتباه در مصرف، اصلاح الگوها و ترویج فرهنگ صرفه جویی، که در موازین اسلامی به آن بسیار اشاره شده استفاده نماییم.

علی پور خاطر نشان ساخت: یکی از آلودگی های محیط زیست که سلامت انسان را هم تهدید می کند مصرف بیش از اندازه ظروف پلاستیکی در این ایام است که توصیه می شود شهروندان با جایگزین کردن ظروف مناسب شامل گیاهی و یا چند بار مصرف در ضیافت ها و یا در مساجد و تکایا و جلوگیری از اسراف، فرهنگ صرفه جویی را در این ماه مبارک با همکاری همه هموطنان گسترش دهیم.

وی در ادامه گفت: استفاده از کیسه های پارچه ای برای حمل نان به جای کیسه های پلاستیکی، جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر پس از هر مراسم و جلوگیری از انباشت پسماندها در خیابانها و انهار به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و گرفتگی معابر از اقدامات دیگری است که نیاز به مشارکت همه شهروندان دارد، که امیدوارم در این ایام به نحو شایسته ای جهت ارتقاء سطح معرفتی جامعه تلاش گردد.

کد مطلب 4300855

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