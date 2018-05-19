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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۵۸

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان:

آموزش وپرورش گلستان برای کودکان بازمانده ازتحصیل برنامه ارائه دهد

آموزش وپرورش گلستان برای کودکان بازمانده ازتحصیل برنامه ارائه دهد

گرگان- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: آموزش و پرورش گلستان مکلف است برنامه های خود را در خصوص کودکان بازماندگان از تحصیل به استانداری ارائه کند.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تأکیداتی که استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان داشتند، اداره کل آموزش و پرورش استان باید برنامه های و راهکارهای مقابله با آسیب جدی کودکان بازمانده از تحصیل را به استانداری اعلام کند.

وی افزود: مطابق اطلاعات اولیه کسب شده متأسفانه تعداد قابل توجهی از نونهالان، نوجوانان و کودکان استان گلستان به دلایل مختلف از حضور در کلاس های درس بازمانده اند و ضرورت دارد نگاه ویژه ای به آن شود.

چراغعلی با بیان این که فرمانداران و سایر مسئولان دستگاه اجرایی کمک های لازم را باید در این زمینه داشته باشند، تصریح کرد: تحصیل رایگان از تأکیداتی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده و این ماده از قانون متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به این که آموزش و پرورش باید برنامه ریزی های لازم را در زمینه تحصیل این کودکان داشته باشد، گفت: سازمان های مردم نهاد و رسانه ها هم می توانند برای برون رفت از این چالش موجود به ما کمک کنند.

کد مطلب 4300861

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