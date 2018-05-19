به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی عصر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اضافه کرد: تاکنون ۲۶۷ طرح تولیدی اشتغالزا در مناطق روستایی این استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه در قالب تسهیلات اشتغال روستایی ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در مرحله اول به طرح های اشتغالزایی مناطق روستایی تخصیص خواهد یافت، افزود: هدف از ارائه این تسهیلات توسعه طرح‌های اشتغال پایدار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به تسهیلات کم بهره طرح های اشتغال روستایی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات در مناطق مرزی چهار درصد و در روستاها شش درصد و برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر ۱۰ درصد خواهد بود.

وی تسهیلات با نرخ سود بالا را در مناطق روستایی دارای توجیه اقتصادی ندانست و یادآور شد: این تسهیلات به همه روستاییان و سرمایه گذاران در مناطق روستایی ارائه خواهد شد.

رحیمی یکی دیگر از ویژگی های این تسهیلات را تسهیل روند بویژه در بحث ضامن برشمرد و متذکر شد: برای این منظور مواردی در قانون تصویب شده تا سند منزل مسکونی روستایی و زمین کشاورزی به عنوان ضامن وام مورد قبول واقع ش.د.

ویاز مدیران و دستگاه ها اجرایی مرتبط خواست برای اجرای مطلوب و بازده بیشتر این طرح با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند.