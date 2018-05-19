به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی امروز و به دنبال دیدار با «میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به خبرنگاران اعلام کرد: اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بماند، ما نیز به تعهداتمان پایبند می مانیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: سیاست ما این است که در شرایط کنونی صبر کرده و تا چند هفته نظاره‌گر اوضاع باشیم. همه احتمالات مطرح است.

وی تصریح کرد: (در صورت خلف وعده طرف مقابل) می توانیم غنی سازی ۲۰ درصدی را نیز آغاز کنیم.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری با نقض تعهدات بین المللی این کشور اعلام کرد که به صورت یکجانبه از برجام خارج می شود.

به دنبال این رویداد، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندی پیش در گردهمایی خود در شهر صوفیه در بلغارستان درباره توافق هسته ای ایران گفتگو و تبادل نظر کنند.

بر اساس اعلام منابع خبری، سران اروپا بر تلاش در راستای حفظ برجام تأکید کردند.