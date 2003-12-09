كوئتزي: موسيقي به نظر من بيش از مقوله ادبيات جهاني است

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نوشته روزنامه انگليسي زبان استار ، جي ام كوئتزي كه كمتر با نشريه اي گفت وگو مي كند ، در اتفاقي نادر و در گفت وگو با يك روزنامه سوئدي ، نوشتن و تفكر خود را نتيجه گسترش انديشه روشنگري اروپا از قرن شانزدهم تا زمان حال حاضر دانست .وي كه اصالتا آفريقايي است ، تاكيد كرد : من محصول اين گسترش انديشه ام لذا محل روشنفكري من از قرار معلوم اروپاست ، نه آفريقا .

اين نويسنده 63 ساله برنده جايزه نوبل ادبيات در گفت وگو با روزنامه سوئدي داگن نايتر ، افزود از زماني كه جايزه نوبل ادبي را در اكتبر( مهر ) سال جاري به خاطر داستانهايش درباره معصوميت و تنهايي انسان معاصركه ناشي از رنج تاريخي اوست دريافت داشته است با خيل گسترده اي از نامه و دعوتنامه هايي روبرو شده است كه او را براي سخنراني دعوت كرده اند .وي گفت: اين دعوت ها مرا به سمت وجه غريب و عجيب شهرت ادبي مي برد . زماني كه شما شايستگي تان را در نوشتن و خلق داستان ها به نمايش گذاشته ايد ، ناگهان مردم از شما مي خواهند كه حتما سخنراني داشته باشيد و نظرتان را درباره وضعيت حال حاضر دنيا بازگو كنيد .وي با اظهار تعجب از اينكه هيچ جايزه نوبلي براي رشته موسيقي در نظر گرفته نشده است ، خاطر نشان كرد : موسيقي به نظر من بيش از مقوله ادبيات ، جهاني است ، ادبيات در حقيقت وابسته به يك زبان خاص است .آكادمي سوئدي كه جايزه نوبل را اهدا مي كند ،را به خاطر شكاكيت مفرط در بيان مسايل و نقادي دقيق اش درباره مقوله خردگرايي بي رحم و اخلاق ظاهري تمدن غرب ، شايسته در يافت اين جايزه دانسته است .مبلغ جايزه نوبل ادبي يك مليون و سيصد هزار دلاراست ." مغضوب "، "در انتظار بربرها" و" عصر آهن " عناوين مهمترين آثار كوئتزي هستند .جوايز نوبل چهارشنبه هفته جاري در سالگرد درگذشت آلفرد نوبل در سال 1896 ( بنيانگذار جايزه ) به برندگان آن در رشته هاي مختلف ، اعطا خواهد شد .