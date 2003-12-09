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۱۸ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۴

"نوبل ادبي" چهارشنبه هفته جاري به كوئتزي اهدا مي شود

كوئتزي: موسيقي به نظر من بيش از مقوله ادبيات جهاني است

كوئتزي: موسيقي به نظر من بيش از مقوله ادبيات جهاني است

جي ام كوئتزي ، برنده جايزه نوبل سال جاري ، روز چهارشنبه جايزه يك ميليون و سيصد هزار دلاري خود را دريافت مي كند .

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نوشته روزنامه انگليسي زبان استار ، جي ام كوئتزي كه كمتر با نشريه اي گفت وگو مي كند ، در اتفاقي نادر و در گفت وگو با يك روزنامه سوئدي  ،  نوشتن و تفكر خود را  نتيجه گسترش انديشه روشنگري اروپا از  قرن شانزدهم تا زمان حال حاضر دانست .
وي كه اصالتا آفريقايي است ، تاكيد  كرد : من  محصول اين گسترش انديشه ام لذا محل  روشنفكري من از قرار معلوم اروپاست  ،  نه آفريقا .

اين  نويسنده 63  ساله برنده جايزه نوبل ادبيات در گفت وگو با روزنامه سوئدي داگن نايتر ، افزود از زماني كه جايزه نوبل ادبي را  در اكتبر( مهر )  سال جاري به خاطر  داستانهايش درباره معصوميت و تنهايي انسان معاصركه ناشي از رنج تاريخي اوست دريافت داشته است با  خيل گسترده اي  از نامه و دعوتنامه هايي روبرو شده است كه  او  را براي سخنراني دعوت كرده اند .
وي گفت: اين دعوت ها  مرا به سمت وجه غريب و عجيب  شهرت ادبي مي برد . زماني كه  شما شايستگي تان  را در نوشتن و خلق داستان ها به نمايش گذاشته  ايد ،  ناگهان مردم از شما مي خواهند كه حتما سخنراني داشته باشيد و  نظرتان را درباره وضعيت حال حاضر دنيا بازگو كنيد .
وي با اظهار تعجب از اينكه هيچ  جايزه نوبلي براي رشته موسيقي در نظر گرفته نشده است ، خاطر نشان كرد : موسيقي به نظر من بيش  از مقوله ادبيات ، جهاني است ، ادبيات در حقيقت  وابسته به يك زبان خاص است .
آكادمي سوئدي كه جايزه نوبل را اهدا مي كند ،را به خاطر شكاكيت مفرط در بيان مسايل  و نقادي دقيق اش درباره مقوله  خردگرايي بي رحم و اخلاق ظاهري  تمدن غرب  ،  شايسته در يافت اين جايزه دانسته است .
مبلغ جايزه نوبل ادبي يك مليون و سيصد هزار دلاراست  ." مغضوب "، "در انتظار  بربرها" و" عصر آهن " عناوين مهمترين آثار  كوئتزي  هستند   .
جوايز نوبل چهارشنبه  هفته جاري  در سالگرد درگذشت  آلفرد نوبل در سال 1896 ( بنيانگذار جايزه ) به برندگان آن در رشته هاي مختلف ،  اعطا خواهد شد  .
 
کد مطلب 43009

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