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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۵۱

رئیس تبلیغات اسلامی میناب:

۱۸۳روحانی در ماه مبارک رمضان به روستاها و شهرهای میناب اعزام شدند

۱۸۳روحانی در ماه مبارک رمضان به روستاها و شهرهای میناب اعزام شدند

میناب - رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب از فعالیت ۱۸۳روحانی بومی در ماه مبارک رمضان در شهرستان میناب خبر داد.

حجت الاسلام محمد بنی خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی برای پاک کردن روح وروان انسانها از گناه ها و قرار گرفت در مسیر صراط مستقیم است.

بنی خزاعی بیان داشت:در  ماه رمضان برای یک انسان فرصت خود سازی وجود دارد و در این راه مبلغان وروحانیون می توانند در کنار اراده انسانها بهترین هدایتگر باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گفت: این ادراه همانند سالهای گذشته وظیفه دارد تا با اعزام روحانیون و مبلغان در سطح شهرستان در ایام ماه مبارک رمضان محافل دینی و مذهبی را در مساجد راه اندازی و به تبلیغ و انجام کارهای فرهنگی بپردازد.

بنی خزاعی گفت: اداره سازمان تبلیغات اسلامی میناب ۱۸۳روحانی ومبلغ را در سطح شهرستان اعزام کرده است. این روحانیون و مبلغین در مساجد، حسینیه ها، ادارات و هیئت های مذهبی مشغول به تبلیغ هستند.

کد مطلب 4300930

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