۱۸۳روحانی در ماه مبارک رمضان به روستاها و شهرهای میناب اعزام شدند

حجت الاسلام محمد بنی خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی برای پاک کردن روح وروان انسانها از گناه ها و قرار گرفت در مسیر صراط مستقیم است.

بنی خزاعی بیان داشت:در ماه رمضان برای یک انسان فرصت خود سازی وجود دارد و در این راه مبلغان وروحانیون می توانند در کنار اراده انسانها بهترین هدایتگر باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گفت: این ادراه همانند سالهای گذشته وظیفه دارد تا با اعزام روحانیون و مبلغان در سطح شهرستان در ایام ماه مبارک رمضان محافل دینی و مذهبی را در مساجد راه اندازی و به تبلیغ و انجام کارهای فرهنگی بپردازد.

بنی خزاعی گفت: اداره سازمان تبلیغات اسلامی میناب ۱۸۳روحانی ومبلغ را در سطح شهرستان اعزام کرده است. این روحانیون و مبلغین در مساجد، حسینیه ها، ادارات و هیئت های مذهبی مشغول به تبلیغ هستند.