سعید عیدیگماری در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی مجموعه محیط زیست اندیمشک، موافقت خود را با احداث و آغاز فعالیتهای اقتصادی با تاکید بر الزام رعایت مسائل محیط زیستی و نظارت ادواری بر عملکرد مجموعهها اعلام داشته است.
وی افزود: شرکت کنسانتره که با مشارکت مهندسان چینی در شهرستان اندیمشک به دنبال اخذ مجوزات زیست محیطی بود با توجه به بررسیهای انجام شده، توانست مجوز محیط زیست را دریافت کند.
رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با اشاره به شروط رعایت الزامات زیست محیطی در موافقت صادره در ارتباط با پروژه تصفیه فاضلاب اندیمشک گفت: باید یک سوم از مساحت مجموعه تصفیهخانه فاضلاب شهر اندیمشک به فضای سبز اختصاص داده شود.
عیدیگماری اظهار کرد: یکی از شروط مهم در صدور مجوز زیست محیطی تصفیهخانه فاضلاب شهر اندیمشک استفاده از روش پیشرفته MLE و دیگری تخصیص مقدار تایین شده فضای سبز در مجموعه تصفیهخانه فاضلاب اندیمشک بیان کرد.
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