تالاب قوپی باباعلی مهاباد احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد در این خصوص گفت: به سبب بارشهای بهاری ۳۰۰ هکتار ازتالاب قوپی باباعلی احیاء شده است.

فاروق سخنور افزود: بارشهای بهاری و پرآبی رودخانه مهاباد، نزدیک به ۳۰۰ هکتار از یک هزار و۲۰۰ هکتاری تالاب قوپی باباعلی را که در سالهای گذشته خشک شده بود احیاء کرده و هم اکنون میزبان پرندگان مهاجر است که در آن لانه گذاری کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین به سبب بارشهای بهاری وضعیت بخشی از تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد که در معرض خطر خشک شدگی قرار داشت در وضعیت بسیار مناسبی قرار گرفته است.

سخنور افزود: بی آبی تالابها به میزان بارندگی و تبخیر وابسته است و از اواخر ماههای مرداد و شهریور مشخص می شود که تا چه اندازه نیازمند آبرسانی هستند بنابراین لازم است که تدابیری برای مواجه با وضعیت کم آبی تالابها در فصل گرما اندیشیده شود.

وی در ادامه از تأمین حقابه تالابها در سه سناریوی پرآبی، کم آبی و میانسالی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دولت در راستای احیای تالابها اقدامات مهمی انجام داده است اما تا اجرای این طرح باید به تالابهای در معرض خشک شدگی توجه بیشتری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: مجموع حقابه های بیولوژیکی در نظر گرفته شده برای تالاب بین المللی کانی برازان و تالاب قوپی باباعلی ۲۱ میلیون متر مکعب است که با اجرایی شدن این طرح این دو تالاب بطور کامل احیا می شوند.