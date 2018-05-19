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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۴۶

فرمانده انتظامی کرج خبر داد:

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرج/اعتراف به ۱۷ فقره سرقت

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرج/اعتراف به ۱۷ فقره سرقت

کرج - فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری سارق حرفه ای با اعتراف به ۱۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سرهنگ حسنعلی فیروز خواه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از برخی از مغازه‌ها و مراکز خرید در سطح شهر کرج، دستگیری سارق در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران کلانتری ۱۶ حصارک با گشت زنی‌های نامحسوس و انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته در محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی تصویر فرد و خودرویی شدند که در تمامی سرقت‌ها وجود داشت.

فرمانده انتظامی کرج تأکید کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و تحت نظر قرار دادن ترددهای وی، درنهایت هنگامی‌که نامبرده سوار بر خودرواش  قصد خروج از منزل را داشت دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی گفت: متهم در مواجهه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و به جرم خود مبنی بر ۱۷ فقره سرقت و فروش اموال مسروقه به ۳ نفر مال‌خر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در خصوص شیوه و شگرد سرقت‌ها، تصریح کرد: سارق با مراجعه به فروشگاه‌های ابزار ساختمانی، الکترونیکی و مواد غذایی از فروشنده می‌خواست که کالایی را برای وی بیاورد و بعدازاین که فروشنده وسایل را روی پیشخوان می‌گذاشت، مجدداً وی را جهت آوردن وسیله دیگری می‌فرستاد و در این فرصت وسایل روی پیشخوان را سرقت کرده و با استفاده از خودرو پرایدی که در اختیار داشت به‌سرعت از آن مکان متواری می‌شد.

سرهنگ فیروز خواه بابیان این‌که با تلاش مأموران انتظامی، مالباختگان دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 4300955

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