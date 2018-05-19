به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سرهنگ حسنعلی فیروز خواه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از برخی از مغازهها و مراکز خرید در سطح شهر کرج، دستگیری سارق در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: مأموران کلانتری ۱۶ حصارک با گشت زنیهای نامحسوس و انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته در محلهای وقوع سرقت، موفق به شناسایی تصویر فرد و خودرویی شدند که در تمامی سرقتها وجود داشت.
فرمانده انتظامی کرج تأکید کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و تحت نظر قرار دادن ترددهای وی، درنهایت هنگامیکه نامبرده سوار بر خودرواش قصد خروج از منزل را داشت دستگیر و به کلانتری منتقل شد.
وی گفت: متهم در مواجهه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و به جرم خود مبنی بر ۱۷ فقره سرقت و فروش اموال مسروقه به ۳ نفر مالخر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج در خصوص شیوه و شگرد سرقتها، تصریح کرد: سارق با مراجعه به فروشگاههای ابزار ساختمانی، الکترونیکی و مواد غذایی از فروشنده میخواست که کالایی را برای وی بیاورد و بعدازاین که فروشنده وسایل را روی پیشخوان میگذاشت، مجدداً وی را جهت آوردن وسیله دیگری میفرستاد و در این فرصت وسایل روی پیشخوان را سرقت کرده و با استفاده از خودرو پرایدی که در اختیار داشت بهسرعت از آن مکان متواری میشد.
سرهنگ فیروز خواه بابیان اینکه با تلاش مأموران انتظامی، مالباختگان دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
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