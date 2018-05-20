۳۵۰ برنامه متنوع فرهنگی در جشنواره فرهنگ و سنن قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درافشانی در جلسه شورای شهر قزوین که شنبه شب در تالار مردم برگزار شد با ارائه گزارشی از برنامه های ویژه نوروز گفت: اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنت های ایرانی با هدف احیا سنت های کهن ایرانی و در حال فراموشی، انتقال آن به نسل جوان، ایجاد روحیه شور و نشاط اجتماعی در بین شهروندان و گردشگران، معرفی توانمندی های استان در زمینه صنایع دستی و تبادل فرهنگ و آداب و سنن بومی، معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی، هنری، اجتماعی و تاریخی، از ۴ تا ۱۰ فروردین ماه در قزوین برگزار شد.

وی اضافه کرد: معرفی ابنیه های تاریخی و گردشگری مذهبی قزوین برای تقویت رویکرد شعار «قزوین شهر شاداب، نزدیکترین مقصد گردشگری» و نیز معرفی شیرینی و غذاهای سنتی قزوین و آشنایی با اقوام ملی و استانی و معرفی شایسته شهر قزوین به منظور ایجاد زمینه های سرمایه گذاری اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، از دیگر اهداف جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اظهارداشت: حضور مدیران و شخصیت های برجسته کشوری و استانی از جمله معاون رئیس جمهور، استاندار و معاونان ایشان، شهردار و شورای شهر، نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران، رئیس فدراسیون های ورزش روستایی وبازیهای بومی و محلی، معاون شهردار تبریز، تیم های ورزش بومی استانهای کشور، در جشنواره بسیار گسترده بود.

وی گفت: در این جشنواره ۳۵۰ عنوان برنامه متنوع ورزش بومی و محلی، آیینی، فرهنگی و هنری با حضور ۱۳ استان برگزار شد و بیش از ۹۹ هزار و ۴۰۰ نفر از آن دیدن کردند.

درافشانی اظهارداشت: حضور چهره های مطرح و هنرمندان ملی، حضور گردشگرانی از اسپانیا، کانادا، سوریه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی، بیانگر جذابیت این جشنواره برای میهمانان خارجی بود.

وی اضافه کرد: برگزاری هفت برنامه اجتماعی کودک، خانواده و هویت، اجرای ۱۴ برنامه آیینی، هویتی و تاریخی، هفت جنگ شبانگاهی، اجرای رادیو نمایشگاه، تولید و پخش ۲۴۳ برنامه استانی و کشوری به مدت ۷۷۵ دقیقه، ۷ برنامه زنده شبانگاهی به مدت ۴۹۰ دقیقه، ۷ برنامه زنده برای شبکه سه سیما به مدت ۷۰ دقیقه، سه برنامه الک دولک به مدت ۷۵ دقیقه، ۷ برنامه برای شبکه شما به مدت ۱۴۰ دقیقه، از برنامه های جشنواره بود.

درافشانی بیان کرد: اجرای ۵۳ برنامه جانبی و ۲۶ برنامه ورزشی، عرضه ۷۰ بازی بومی و محلی استان قزوین، تهیه بیش از ۷۰۰ خبر و ۱۴ هزار فریم عکس، انعکاس اخبار و رویدادهای جشنواره در صدا و سیما، ۴۰ خبرگزاری و سایت خبری و نشریات کشوری و استانی، بازتاب اخبار در ۱۲۰ گروه خبری و کانال اطلاع رسانی، ساخت بیش از ۲۰ کلیپ و تیزر تلویزیونی، انتشار ۴ نشریه داخلی جشنواره، چاپ و نصب بیش از ۲ هزار مترمربع سازه تبلیغات محیطی از کارهای تبلیغی بوده است.

وی گفت: اجرای ۵۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در قالب ۴۰۰ ساعت خدمت فرهنگی، راه اندازی اتوبوس کتاب، اتوبوس شادی، جشنواره برترین هفت سین، بازدید ۲۷ هزار و ۲۶۹ نفر بازدید کننده از موزه حمام قجر، اجرای برنامه های مشارکتی سازمان فرهنگی با نهادها و برگزاری برنامه عیدانه در تپه نورالشهدا، راه اندازی خانه موزه شهید بابایی، از دیگر کارهای انجام شده در جشنواره است.

اعضای شورای شهر قزوین در این جلسه از برنامه های اجرا شده و استقبال خوب مردم از جشنواره تشکر و قدردانی کردند و خواستار تداوم اجرای آن در همه نقاط شهری بویژه مناطق کم برخوردار شدند.