تاکید العبادی و صدر بر تسریع تشکیل دولت آینده عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقتدی صدر رهبر جریان صدر در نشست مشترک خود بر ضرورت تسریع روند تشکیل دولت عراق تاکید کردند.

العبادی در این نشست تاکید کرد: از تمام گروه های عراقی می خواهیم که نتایج انتخابات را بپذیرند و برای اعلام اعتراض خود راه های قانونی را انتخاب کنند. دیدار من با آقای صدر تلاش مشترک برای تسریع بخشیدن در روند تشکیل دولت است تا دولت آینده یک دولت قدرتمند برای تحقق درخواستهای مردم و مبارزه با فساد باشد.

مقتدی صدر نیز در این دیدار تاکید کرد: این نشست بیانگر این مسأله است که دولت آینده یک دولت پدرانه بوده و تمام ملت عراق را در نظر دارد. ما دست خود را به سمت تمام کسانی که می خواهند کشور را بسازند دراز می کنیم.

صدر هم چنین بر ضرورت تسریع تشکیل دولتی که درخواستهای مردم عراق را در نظر دارد تاکید کرد.

دو طرف در این دیدار تاکید کردند که مرحله آینده بسیار مهم بوده و باید تلاشها برای تحقق درخواستهای مشروع عراقی ها و هم چنین بازگرداندن نقش مهم عراق در ثبات منطقه تقویت شود.