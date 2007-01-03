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۱۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۵

رئیس سازمان محیط زیست استان مرکزی:

کمبود تحقیقات و نیروی انسانی بزرگ ترین موانع توسعه جنگل ها هستند

کمبود کار تحقیقاتی و اطلاعات دقیق و عملی در مورد منابع طبیعی ، محیط زیست و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی در کنار مشارکت محدود مردمی عمده ترین موانع توسعه جنگل های کشور هستند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، رئیس سازمان محیط زیست استان مرکزی ، گفت: نداشتن بودجه مستقیم و اعتبار لازم برای این سازمان موجب شده است که ما نتوانیم آنطور که باید مفید باشیم.

دکتر محمد باقر صدوق افزود: برای اینکه بتوانیم استفاده بهینه از محیط زیست داشته باشیم مستلزم یک برنامه ریزی کارآمد و هماهنگی میان تمام دستگاه های اجرایی و اعتبار لازم به این سازمان هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون هماهنگی و سازمان دهی مفیدی میان سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی وجود ندارد و همین امر باعث تخریب طبیعت می شود.

صدوق در خصوص رفع موانع توسعه جنگل های کشور خواستار همکاری تشکل های غیر دولتی ( NGO) ، بسیج سازندگی ودیگر نهادها در آموزش و تشویق مردم به همکاری در این زمینه شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ارتباط منسجم و پایدار جوانان بسیجی میتواند سازمانهای مرتبط با محیط زیست را در رسیدن به اهدافشان یاری کرده و این سازمان در صورت همکاری نهادهای یاد شده می تواند اقدامات چشمگیری را در عرصه محیط زیست انجام دهد.

صدوق همچنین با اشاره به توافقات سازمان بسیج سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد : برگزاری مراسم هوای پاک و حفاظت از پارک ها و ترمیم جاده ها و پاک سازی چشمه ها از جمله اقداماتی است که از سوی بسیجیان در عرصه محیط زیست انجام شده است.

کد مطلب 430109

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