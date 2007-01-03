بازجویی برخی مقامهای اسرائیل به دلیل فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که رئیس دفتر نخست وزیر، رئیس اداره مالیات و نیز چند نفر از مقامهای بلندپایه این رژیم ، به دلیل مشارکت در فساد مالی، بازجویی شدند.

گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات پلیس اسرائیل از مظنونین فساد مالی از جمله "شولا زاکن" رئیس دفتر "ایهود اولمرت " نخست وزیر این رژیم ، "جکی ماتسا" رئیس اداره مالیات و نیز 20 نفر دیگر از مقامهای بلندپایه اسرائیلی ادامه دارد.



منابع آگاه به نقل از مقامهای پلیس که نام آنها فاش نشده است گفتند که زاکن از ارتباط خود برای اعمال نفوذ در معرفی و انتصاب مقامهای رژیم صهیونیستی برای تصدی منصب های مالیاتی به منظور دریافت امتیازات مالیاتی استفاده کرده است.



روزنامه صهیونیستی جروزالم پست همچنین نوشت: زاکن که بامداد دیروز (سه شنبه) به دلیل فساد مالی زندانی شده بود، با قید ضمانت و با پرداخت 100 هزار شیکل (واحد پول اسرائیل ) به مدت 10 روز آزاد شد و به وی گفته شده است که حق ندارد تا 14 روز آینده وارد دفتر اولمرت شود.



به گزارش این روزنامه: " ایتان راب"مشاور پیشین ماتسا و برادر زاکن، "یورام کارشی" و "سیما تابل" از دیگر مظنونین پرونده فساد مالی هستند.

این روزنامه همچنین از جانشینی موقت احتمالی "آوراهام هرش سان" وزیر بازرگانی به جای ماتسا خبر داد.

