طراحی قایقی که همچون دلفین عمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه ساخت این قایق با نام "نفوذکننده در دریا" زاییده افکار "راب اینز" و "دن پیازا" دو تن از طرفداران ورزش های آبی نیوزیلند و آمریکا است.

این قایق دو نفره درست مثل یک دلفین ظرف 20 ثانیه تا 2 فوت به زیر آب شیرجه می زند.

قایق با یک موتور چرخشی دریایی "آتکینز" با قدرت 175 اسب بخار کار می کند. وجود دو بال که با فرمان دستی فعال می شود به سکاندار امکان می دهد تا تغییر جهت دهد. پدال های عقبی نیز قسمت دم یا باله عقبی را به حرکت در می آورد.

بنا بر گزارش "زی نیوز"، ناخدا و مسافران قایق با کمربندهای چهارجهته همچون آنچه در اتومبیل های مسابقات رالی استفاده می شود محکم روی صندلی های خود قرار می گیرند تا از پرتاب آنها به هنگام پرش یا شیرجه قایق جلوگیری شود.

دو پنجره در نزدیکی پدال های عقبی ناخدا تعبیه شده تا موانع زیر قایق از طریق آن قابل شناسایی باشد.

طراحان قایق قصد دارند تا دوربین هایی را در سطح خارجی نمونه های بعدی نصب کنند تا ناخدا قادر به مشاهده مناظر بیرونی و عبور شناگران و قایق های دیگر باشد.