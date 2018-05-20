کسب سه سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو توسط پاراتیزاندازان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، محمد تابع، سرپرست معاونت قهرمانی فدراسیون در این زمینه گفت: این سهمیه ها در جریان رقابت های قهرمانی جهان کره جنوبی بدست آمد و بر این اساس رشته تیراندازی اولین رشته ای است که موفق شد سه سهمیه مستقیم برای شرکت در بازی های پارالمپیک آینده کسب کند.

وی افزود: ساره جوانمردی اولین ملی پوشی بود که توانست در رقابت های جهانی کره جنوبی به سهمیه تپانچه بادی ۱۰ متر (P۱)، دست یابد، سمیرا ارم دومین سهمیه را در حالی بدست آورد که در ماده تپانچه خفیف ۵۰ متر (P۴)، توانست در مرحله مقدماتی رکورد جهان را جابجا کند و اولین سهمیه P۴ را به نام کشورمان کسب کند و مهدی زمانی نیز سومین سهمیه را در تپانچه خفیف ۵۰ متر بدست آورد.

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین ایران در جریان رقابت های قهرمانی جهان کره جنوبی توانست به ۳ نشان طلا و یک نشان نقره دست یابد.