خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ-

ماه ها قبل یکی از سایت های پرطرفدار ایرانی، در مطلبی پربازدید این چنین می نویسد:

ما به قدری درگیر لباس پیپا میدلتون و قیمت کیک عروسی و کیت میدلتون بودیم که اصلا حواسمان نبود که شاهزاده هری با زن مورد علاقه اش، مگان مارکل، در مراسم شرکت کرد.

خب مگان مارکل در مراسم کلیسا حضور نداشت چون قوانین حکم می کنند که تنها زوج هایی که به صورت رسمی نامزد و یا ازدواج کرده اند حق حضور در این مراسم را دارند. ولی با این حال شاهزاده هری به جای این که مستقیم به مهمانی بعد از کلیسا برود، پیش مگان رفت تا مطمئن شود که مراسم را از دست نمی دهد. او بعد از اتمام مراسم کلیسا به کاخ کنزینگتون رفت تا مگان مارکل را بردارد و با هم به خانه ی میدلتون ها بروند. جالب است که بدانید خانه ی میدلتون ها فقط ۵۰ مایل از کلیسا فاصله داشت. اوه هری دوست داشتنی!

هری دوست داشتنی دیروز ازدواج می کند. در مراسمی چند ساعته که به صورت زنده و مستقیم از شبکه بی.بی.سی جهانی برای تمام جهان و بی.بی.سی فارسی برای ایرانی ها منتشر می شود. این مراسم طولانی، مفصل و پرجزئیات در غیاب کامل پوشش رسانه های رسمی ایرانی، از ساعت 15 روز شنبه آغاز می شود و بسیاری از ایرانیان، این مراسم را با هیجانی غیرمنتظره دنبال می کنند. تصویر ایرانیان چشم دوخته به عروسی پنجمین شاهزاده انگلیسی که قرار است وارث تاج و تخت ملکه باشد، تصویری جدید و نمادین در ایران است. بلافاصله بعد از شروع مراسم از دقایق اولیه آغاز پخش تلویزیونی، بازتاب آن در شبکه های مجازی ایرانی آغاز می شود؛ ستایش سادگی و بی آلایشی عروس و مقایسه آن با عروس های ایرانی در صدر تحلیل های مربوط به مراسم قرار می گیرد و جزئی ترین اتفاق در دکور و صحنه مراسم، خوش و بش های میهمانان، مراسم ایراد عقد و... هر چیز دیگری که مربوط به این مراسم است موضوع بحث در شبکه های مجازی فارسی قرار می گیرد. نگاهی بسیار دقیق تر و جزئی تر از یک میهمان حاضر در مراسم با یک تفاوت اساسی؛ با حسرتی آشکار یا نهفته نشسته پشت صفحات تلویزیون برای حضور در این مراسم.

این ماجرا البته چیز جدیدی نیست. «مصرف امر نادر و تمایز جویی هر چه بیشتر» در حال ریشه دواندنی عمیق تر از تصورات ماست. مصرف متظاهرانه ای که ذاتش برای تظاهر و پز دادن است و این تظاهر به وسیله رسانه های عمومی، در حال جهانی شدن است. همه به یک چیز پز می دهیم. در عروسی شاهزاده حاضر نبودیم، اما انگار بودیم. همچون کودک ذوق زده ای که از کنار یک مراسم عروسی پرزرق و برق می گذرد و بینی به شیشه پشت مراسم می چسباند تا مراسم را دقیق تر و جزئی تر ببیند و بیشتر ذوق کند و در عین حال نمی تواند حسرتش را هم نشان ندهد که کاش درب ها باز می شد و او هم در مراسم بود.

و واضح ترین معنای نمادین مراسم عروسی هری و مگان هم در همین ماجرا بود: پاگشای چندین و چند باره ایرانی ها به غرب: هر مراسمی که این چنین مورد استقبال مردمان «دیگر» قرار می گیرد، این دیگری ها را بیشتر به بودن در جمع آنها و یکی شدن با آنها دعوت می کند. مراسم ازدواج شاهزاده بعدی، با دقت و پیگیری بیشتری دنبال می شود، متولد شدن فرزند هر یک از شاهزاده ها طرفداران بیشتری خواهد داشت، یوروویژن به شدت پیگیری خواهد شد، اسکار بیننده های بیشتری خواهد داشت و... اتوپیای ذهنی ایرانیان، غرب، دقیق تر با جزئیاتی بیشتر و کامل تر در ذهن آنها شکل خواهد گرفت.

کنار هم گذاشتن این تصویر با تصویری که سالها پیش رسوایی بزرگی در افکار عمومی به وجود آورد، شاید دور از ذهن ترین نکته در این ماجرا باشد. اما شباهت شگرف آنها در مفهومی به نام پاگشا شدن، آن دو را به هم متصل می کند.چند سال قبل انتشار تصاویر شرم‌آوری از برخورد سربازان آمریکایی با زندانیان عراقی در زندان مشهور ابوغریب انفجاری در سطح رسانه‌ها به بار آورد. سربازان آمریکایی زندانیان عراقی را به سختی شکنجه نداده بودند. آثار ضرب و جرحی روی بدن‌هایشان نبود و حتی آن تصویر مشهور عربی که روی سرش سرپوش گذاشته بودند و ظاهرا برق به بدنش وصل کرده بودند در واقع نمایشی از این کار بود و برق واقعی در کار نبود. سربازان آمریکایی، زندانیان عراقی را برهنه کرده بودند، روی هم تلنبار کرده بود و با آنها عکس یادگاری گرفته بودند. سربازان آمریکایی بعدها به عنوان متخلفان ارتش آمریکایی محاکمه و بعضا مجازات شدند. آنها به عنوان منحرفین از اصول اخلاقی ارتش آمریکا معرفی شدند و به عنوان یک رویه غیرمعمول در ارتش شناخته شدند. اما آنها واقعا منحرف بودند که زندانیان عراقی را اذیت و آزار می‌کردند؟ این یک تخلف جزئی و شرورانه فردی بود؟

آنها تجسم فرهنگ لذتجو و نمایشی غرب بودند و این آئین پذیرش عرب‌ها به این فرهنگ بود؛ آنها مقاومت کرده بودند و جور دیگری پاگشا شده بودند: «به سرزمین رویاها خوش آمدید». عکس زندانیان برهنه عراقی برای چند روز در صدر فهرست اخبار رسانه های غربی قرار گرفت. جلد مجلات مشهور پذیرای آنها بود.

پذیرش دیگری ها، به شیوه های مختلفی ممکن است. انتخاب با شماست.مراسم دیروز در غیاب کامل سیاستمداران برگزار شد. در سیاسی ترین اتفاق سال.